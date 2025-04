Acr Messina, Alaimo annuncia: “Il mio compito qui è finito, mi dimetto stasera” VIDEO

Il presidente biancoscudato: "Se mi fossi dimesso prima non avrei potuto firmare queste procure per mandare avanti la causa del club". E attacca Aad

MESSINA – Stefano Alaimo non sarà più il presidente del Messina da stasera. Lui stesso ha annunciato che si dimetterà, all’uscita dello studio del notaio Maiorana, dove ha firmato i documenti per poter eseguire i pagamenti di stipendi e contributi. Alaimo, intercettato dai giornalisti, ha spiegato: “Ho firmato questa procura al notaio Maiorana per poter eseguire i pagamenti. Ho fatto tutto e sicuramente stasera darò le dimissioni perché ho finito qui il mio compito. Non sono andato via perché se avessi dato prima le dimissioni non avrei potuto firmare queste procure per mandare avanti la causa del Messina. Purtroppo io sono solo un dipendente di Aad. Aad mi doveva dare le condizioni per poter gestire il tutto e non me le ha date. Non posso fare quello che si doveva fare”.

Alaimo ha aggiunto un passaggio personale: “Sono state minacciato, insultato, ci sta tutto e capisco i tifosi perché anche io sono stato tifoso. Ma non capisco perché minacciare di morte mio figlio che ha 13 anni e minacciare mia figlia. Non lo capisco. Poi che io sia stato insultato calcisticamente parlando ci sta tutto. Darò le dimissioni sperando che la persona che ci sarà dopo di me sia messa nelle condizioni di risolvere. Avevamo iniziato bene, ma dopo Aad ha avuto problemi e non mi ha seguito in questo percorso. Senza garanzie bancarie e senza soldi in una società di calcio si può fare ben poco”.

E chi ci sarà dopo? “Non lo so, darò le dimissioni e vedranno Cissè con Sciotto. Sono loro gli azionisti. Io mi dimetto perché non ho niente, non ho le condizioni per poter lavorare. Se avessi dato prima le dimissioni non avrei potuto dare mandato al notaio di eseguire i pagamenti di stipendi ed F24. Ora mi faccio da parte sperando che qualcuno più bravo di me possa proseguire per il bene del Messina”.