Acr Messina, Finocchiaro: “Non ci sono novità sull’arrivo delle somme” VIDEO

La piazza invoca la pressione su Sciotto, l'assessore risponde: "Solo a livello personale si può insistere e suscitare sentimento di responsabilità"

MESSINA – Un aggiornamento qualche giorno dopo l’incontro dal notaio Silverio Magno, richiesto dal sindaco Basile che aveva invitato Sciotto e Aad Invest Group, con una dichiarazione di Massimo Finocchiaro. “Non riusciamo a sentire le proprietà – dice l’assessore allo Sport – abbiamo un lieve contatto con il presidente Alaimo. Non ci sono novità, non abbiamo conoscenza che siano arrivate queste somme. Il sindaco lancerà un appello importante che qualcosa va fatto con chiarezza e trasparenza”.

“La pressione su Sciotto? Può essere solo a livello personale – prosegue l’assessore – non si può obbligare nessuno né ad acquistare né a vendere qualcosa. Puoi insistere e suscitare un legittimo sentimento di responsabilità ai detentori delle quote, altro non può fare né l’amministrazione né nessun altro cittadino. Antonini? Si sentono tanti nomi ma non è il caso neanche di commentarli, non mi risulta Antonini abbia chiamato il sindaco Basile”.

