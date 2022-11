Aggredita in stazione nell'indifferenza dei presenti, il racconto dell'incubo - Tempostretto

VIDEO Parla la 18enne picchiata a Giampilieri. Dove le telecamere non funzionano da anni. E l'aggressore agisce ancora indisturbato

Di Alessandra Serio, riprese e montaggio di Silvia De Domenico

MESSINA – È una mattina come tante e la diciottenne Lidia (il nome è di fantasia) aspetta il treno che la porterà a scuola in centro. Quel giorno sarà per lei un incubo difficile da dimenticare. Mentre racconta di essere stata picchiata da uno sconosciuto le trema ancora la voce e preferisce camuffare i tratti.

Ma non vuole lasciarsi sopraffare dalla paura, malgrado l’esperienza da incubo: “Continuo la mia vita di sempre”, risponde convinta.

Tutto è avvenuto sotto gli occhi indifferenti dei presenti, racconta la diciottenne: “Soltanto un altro giovane si è avvicinato”.

È successo alla stazione ferroviaria di Giampilieri Marina. Dove da tempo le telecamere non funzionano, malgrado sia quotidianamente affollata di pendolari e studenti, un vero e proprio “capolinea” per i tanti e numerosi villaggi dell’area jonica.

Chi ha colpito è ancora indisturbato e invece dovrebbe iniziare una terapia

La madre svela di aver saputo, quando ha raccontato l’episodio ai vicini, che situazioni simili erano già avvenute in zona, tutte debitamente segnalate. Ma chi ha colpito è ancora indisturbato e, se fino a quel giorno non aveva fatto male a nessuno, adesso appare più violento.

Ora i residenti chiedono più sicurezza nella stazione e un intervento sul possibile responsabile. Nessuno gli augura interventi repressivi, sembra chiaro che si trattI di un soggetto instabile. Ma l’escalation di violenza rende urgente l’avvio di un percorso terapeutico. Prima che possa degenerare in tragedia. Assago docet.

Articoli correlati