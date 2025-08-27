Akademia Messina, Rizzieri: “Siamo un gruppo di giovani determinate” VIDEO

Abbiamo intervistato la nuova palleggiatrice del Gruppo Formula 3 nel giorno del suo compleanno

MESSINA – La giovane palleggiatrice Emma Rizzieri ha compiuto proprio oggi, mercoledì 27 agosto, 23 anni. Per lei dopo l’esperienza a Imola in A2 segue la chiamata di Messina, in precedenza comunque campionati da protagonista in serie B con tante promozioni. Giovane, come buona parte della squadra, ma determinata a voler far bene e a lavorare in palestra per raggiungere i propri obiettivi, come dice esordendo in quest’intervista: “Sono super determinata, il gruppo promette bene, lavoriamo bene e c’è già un’idea di coesione. Sono molto fiduciosa ma il lavoro darà i suoi frutti”.

Intervista a Emma Rizzieri

Prima settimana di lavoro, come è andata?

Abbiamo lavorato sodo, abbiamo cominciato a mettere a punto tutto quello che va fatto in preparazione. Essere esigenti credo sia una priorità, se c’è quella puoi arrivare a disciplina e anche determinazione che porti in campo

Prime impressioni sul gruppo nuovo?

“Siamo un bel gruppo, giovane, che ha voglia di lavorare e che ha la fame. Ci troviamo bene e queste prime settimane in cui siamo tutti insieme ci aiutano a conoscerci meglio e ci stiamo unendo bene”.

Che tipo palleggiatrice è?

“Do priorità a smarcare o variare il più possibile volendo stupire un po’. Ogni tanto mi capita la palla lì che guardi che non c’è il muro e viene l’istinto di giocare di seconda. Mi piace molto giocare la palla in quattro spinta o giocare con le centrali”.

Cosa si vuole regalare da questa stagione a Messina?

“Tanta crescita personale, tanta crescita di gruppo. Siamo ragazze umile che han voglia di lavorare e di prenderci soddisfazioni sia personali che di gruppo”.



