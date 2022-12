Akademia presenta la nuova centrale Martinelli: "Regalo di Natale" VIDEO - Tempostretto

La nuova centrale è disponibile per la partita di lunedì contro Soverato: "Obiettivo salvezza ma io punto a vincere più partite possibili"

MESSINA – Un vero e proprio “top player” per la categoria, così hanno definito Melissa Martinelli il presidente Costantino e il direttore sportivo Giuseppe Venuto, dato che la nuova numero 2 di Messina vanta un curriculum ricco di tantissime esperienze importanti in Serie A2, arricchito anche da alcune apparizioni nel massimo campionato, come quella appena trascorsa a Vallefoglia o quella con la maglia di Legnano nella stagione 2017/18.

La centrale romana, classe 1993, da poco arrivata in riva allo Stretto si è presentata e sarà già a disposizione di mister Breviglieri per la sfida in programma lunedì 26 dicembre al Palazzetto Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria contro il Volley Soverato. 190 cm in più per la Desi Shipping Akademia Messina con la centrale, posto 3, di grande livello, la romana porta in dote anche quell’esperienza che a questi livelli, forse, è mancata in qualche frangente alle messinesi.

“Ci siamo fatti il regalo di Natale” ha detto il presidente Costantino. “Speriamo di farlo vincendo lunedì” ha replicato Melissa Martinelli che si è presentata come una vincente. “Sappiamo che il nostro primo obiettivo è la salvezza ma io ho sempre detto che si deve puntare a molto di più: io ci penso sempre perchè credo che sia fondamentale per un atleta puntare il gradino più in alto rispetto a quello più in basso”.

Le prime parole di Martinelli

“Per me è la primissima volta che cambio squadra a metà stagione – dichiara Melissa Martinelli – Dentro di me avevo già il desiderio di tornare a giocare al Sud e poi, tra l’altro, la Sicilia è tra le mie Regioni preferite. Mi sento di dare un rande contributo: so che queste ragazze hanno bisogno di una mano in più e spero di poter dare il mio contributo, speriamo già dalle prossime partite. Porto sicuramente un po di esperienza e posso sicuramente aiutare le altre ragazze: già ho detto loro di chiedermi qualsiasi consiglio, come ho detto viceversa di aiutarmi. Sono una alla quale piacciono le sfide e, quindi, sono pronta a mettermi alla prova perché non mi piace mai tirarmi indietro.

Mi piace allenarmi tanto e bene e cercherò di dare tutto quello che ho, come ho sempre fatto d’altronde. Da questa metà di stagione in poi mi aspetto, sia da me che dalla squadra e da tutte le persone che ci circondano, sicuramente di mettere tutto quello che abbiamo. E mi auguro per tutti noi di arrivarci. In cuor nostro vogliamo sempre la vittoria – conclude la Martinelli parlando del match del 26 contro Soverato – Mi aspetto tanto impegno e speriamo di portare a casa questi punti che sono fondamentali. ho parlato con la società: vogliono fare bene e vogliono mantenere questa categoria. Quindi ci aspettiamo di tutto ma assolutamente con dei punti”.

Venuto: “Continuiamo a lavorare sul mercato”

Rispondendo alle nostre domande in video il direttore sportivo Peppe Venuto ha confermato che Akademia continua a muoversi sul mercato, che chiuderà il 10 gennaio 2023. In arrivo sicuramente, dopo l’uscita di Pertens, una schiacciatrice/ricettrice. Tre movimenti in entrata possibili, uno slot già occupato da Martinelli: “Cercavamo un profilo come il suo e abbiamo trovato un’atleta di esperienza”.

“Stiamo cercando altri profili in diversi ruoli, vagliamo tutte le opportunità per migliorare il nostro roster e dare possibilità in più a coach Breviglieri” conclude il Ds Venuto. Il presidente Costantino durante la conferenza stampa si è lasciato scappare che i prossimi regali Akademia potrebbe farseli a Capodanno e all’Epifania, aspettiamo dunque nuove ufficialità.

