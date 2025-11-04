Akademia via da Messina? Finocchiaro: “Nessun problema, dichiarazione alterata” VIDEO

Il presidente Costantino giorni fa aveva lamentato le difficoltà di allenarsi causa eventi. L'assessore prova a spegnere le polemiche

MESSINA – Questa mattina l’Assessore ai grandi eventi e alle politiche sportive Massimo Finocchiaro ha avuto modo di rispondere alla conferenza stampa di Akademia Sant’Anna di qualche giorno fa. In quell’occasione il presidente Fabrizio Costantino aveva lamentato le difficoltà ad allenarsi per via degli eventi sempre maggiori organizzati al PalaRescifina, facendo intendere poi che se Messina non vuole la Serie A2 in città lui aveva già corteggiamenti da altri comuni della provincia per spostarsi.

Oggi a margine della presentazione del Campionato Italiano di Taekwondo, uno dei due eventi che mettono in difficoltà il Gruppo Formula 3 Messina che giovedì dovrebbe allenarsi in vista della trasferta di domenica a Trento, l’evento inizierà venerdì ma bisognerà smontare il taraflex della pallavolo e allestire i tatami, l’assessore Finocchiaro ha spento le polemiche, a suo dire strumentalizzate: “Questo evento sarà svolto mentre Akademia non è qui (trasferta mercoledì a Marsala e domenica a Trento, ndr) e hanno spostato solo gli allenamenti. L’evento su cui il presidente si è trovato a disagio è quello del Rally del Tirreno-Messina, ne abbiamo discusso e abbiamo trovato la soluzione”. Si dovrebbe spostare la partita al lunedì seguente, il 17 novembre.

Sulle esigenze della prima squadra di pallavolo cittadina Finocchiaro aggiunge: “Il presidente ha bisogno di avere un palazzetto per allenarsi, credo la sua dichiarazione sia stata alterata perché c’è grande sinergia e collaborazione. Se cresce la città e crescono gli eventi, crescerà anche Akademia. Se ci sono state delle sbavatura chiaramente vanno aggiustate. Certo, si farà carico il Comune in caso di esigenze per gli allenamenti. Col presidente c’è sempre stato confronto e disponibilità, la città deve vivere, non a discapito di Akademia, ma va tutelato anche l’interesse generale”.

Sull’ipotesi di Costantino di andare via da Messina, il presidente ha ricevuto chiamate di comuni che sarebbero ben disposti di ospitare la A2, Finocchiaro conclude: “Non ha detto sposto la squadra in provincia, ha detto se per caso qua ci sarà un problema maggiore cerchiamo disponibilità in un altro palazzetto. Ma non è questo il caso, mi sento quotidianamente col presidente Costantino, se fossimo a questo punto non ci sarebbe questo dialogo, credo sia stata alterata la dichiarazione del presidente”.