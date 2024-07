Al Tirone un palazzo assediato dalle erbacce. “I nostri balconi con affaccio sui rifiuti” VIDEO

Dopo una piccola frana, pietre e terra sono arrivate sul muro esterno. Una residente: "Non possiamo pulire noi, intervenga il Comune"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Casette abbandonate, una distesa di erbacce, rifiuti indifferenziati lanciati in mezzo al verde, piante infestanti che si arrampicano sul muro di un palazzo. Succede nel quartiere del Tirone, esattamente alla fine della via Pippo Romeo. I balconi sul retro del condominio si affacciano sul degrado. A segnalare la grave condizione igienica e l’aria irrespirabile è la residente Mirella Restuccia che abita al terzo piano. La madre anziana, invece, abita al primo ed è costretta a tenere le finestre chiuse nonostante le alte temperature di questi giorni.

“Viviamo chiusi in casa per la puzza”

“Viviamo segregati in casa per la puzza emanata da quei sacchetti di rifiuti abbandonati e la presenza di zanzare, blatte e topi”, racconta. La signora ha scritto al Comune di Messina e a Messina Servizi chiedendo di intervenire con urgenza.

Dopo una piccola frana pietre e terra sono arrivati sul muro

Fra la palazzina e la collinetta in cui esistono ancora dei vecchi ruderi e delle casette abbandonate non c’è più alcuna separazione. C’è stata una piccola frana che ha fatto arrivare pietre e terra a ridosso del muro del palazzo. “Quel metro o due metri che separavano le nostre case dalla collina sono spariti e non è un lavoro di pulizia facile che possiamo fare noi residenti”, spiega la signora.

