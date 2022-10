Alma Patti in trasferta a Firenze. Sofia Moretti: "Patti è una bella città" VIDEO - Tempostretto

Alma Patti si prepara alla sfida contro il Palagiaccio Firenze. Terza giornata di campionato in A2 femminile

PATTI – Archiviata la prestazione “storica” messa in campo contro Panthers Roseto, l’Alma Basket Patti torna in trasferta ospite della Pallacanestro Femminile Firenze. La gara si preannuncia interessante. Patti proverà ad essere protagonista al PalaMarcellino sfruttando la scia del grande entusiasmo portato dall’ultimo risultato di campionato e lo farà contro un’avversaria che, finora, ha ottenuto gli stessi risultati dopo due giornate.

Il Palagiaccio allenato da coach Stefano Corsini è appaiato in classifica, con una vittoria e una sconfitta, ma al quinto posto grazie ad una migliore vena realizzativa. Il Palagiaccio Firenze – Alma Basket Patti sarà diretta dagli arbitri Paolo Berlangeri di Trezzano sul Naviglio (Milano) e Simone Guerra di Vigevano (Pavia). La gara sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della formazione ospite.

Sofia Moretti: “Grande miglioramento e lavoro di squadra”

L’Alma ha mostrato una crescita esponenziale in sette giorni di allenamento una settimana fa, al termine di nuovi giorni di preparazione è stata Sofia Moretti a raccontare del momento della squadra nell’intervista pre-gara. Sarà un altro incontro logisticamente difficile per il team allenato dalla coach pattese Mara Buzzanca, che partirà da Catania domenica al mattino per la palla a due prevista alle 15:30, rientrando in serata fino a Patti.

“Sicuramente il lavoro fatto durante la settimana è stato importante. Siamo state intense e soprattutto attente ai particolari. Secondo me – spiega Sofia Moretti – c’è stato un grande miglioramento e un grande lavoro di squadra che ha portato al risultato di sabato scorso. Sono molto contenta della mia prestazione nella partita precedente, sto lavorando tanto. Ho diversi cugini e parenti a Patti ed è davvero una bella città”.

Articoli correlati