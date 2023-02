Altre due case per gli ex abitanti di via Catanoso: "Dopo 38 anni cambiamo vita" VIDEO - Tempostretto

12 nuovi alloggi assegnati da Arisme dall'inizio dell'anno. La Cava: "Per risanare l'intera area ne mancano ancora 11"

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Una vita che cambia per 12 famiglie (vedi qui l’ultima assegnazione). Dopo più di 30 anni trascorsi in una baracca il sogno di una casa vera è diventato realtà per alcuni di loro. A Capodanno erano state consegnate le chiavi alle prime 10 famiglie e oggi ad altri due nuclei familiari. Restano in attesa di riceverla ancora 11 ex abitanti di via Catanoso, una piccola baraccopoli a ridosso di un torrente nella zona sud di Messina. “L’opera di risanamento per Messina continua e non si è mai fermata, sia chiaro”, tiene a sottolineare il presidente di Arisme Vincenzo La Cava.

Assegnatari responsabili delle baracche per 60 giorni

Con gli occhi lucidi, e le mani che tremano, i componenti di due famiglie oggi hanno firmato l’atto con cui diventano ufficialmente assegnatari delle nuove abitazioni. Ma rimarranno responsabili delle vecchie baracche almeno per i prossimi 60 giorni. Hanno partecipato alla consegna, a Palazzo Zanca, anche il sindaco Basile e il vicesindaco Mondello.

Con il presidente di Arisme, Agenzia comunale per il risanamento, facciamo il punto sulla situazione del risanamento e su Messina che cambia volto assegnazione dopo assegnazione.

