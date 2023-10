Amam cambia le condotte. Messina senz'acqua per 24 ore: succederà una volta al mese VIDEO - Tempostretto

Basile: "Ci saranno disagi, ma gli interventi sono necessari per arrivare all'erogazione h24"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Saranno giornate di disagi per tutti. In centro come nelle periferie o nei villaggi. A partire dal 17 novembre, data del primo distacco idrico, e poi una volta al mese fino ad aprile. In ognuna delle giornate in cui l’erogazione si interromperà si potranno portare a compimento più interventi per sostituire parti delle condutture e avere tutti più acqua un domani. Vedi qui il dettaglio dei lavori in programma.

Basile: “Un sacrificio per avere tutti l’acqua h24”

“Un sacrificio che tutti dobbiamo fare per raggiungere l’obiettivo dell’acqua h24”, spiega il sindaco Basile. L’obiettivo secondo gli amministratori si potrà raggiungere in 3 anni, e ci arriveremo mettendo a punto una serie di interventi. Sul tavolo tanti progetti, tanti milioni, ma anche tanti disagi per la cittadinanza. Il primo cittadino vuole lanciare un messaggio ai messinesi affinché nessuno si faccia prendere dal panico e tutti siano in grado di affrontare preparati le future giornate in cui i rubinetti saranno asciutti.