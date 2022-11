Amata alla Biennale dello Stretto: "Chi governa lotta sempre contro la burocrazia" VIDEO - Tempostretto

L'intervento dell'assessora regionale ai Beni culturali per la Biennale dello Stretto, al Palacultura di Messina

MESSINA – Elvira Amata alla Biennale dello Stretto: “La politica deve avere capacità di ascolto e cogliere le istanze del territorio. Ma la vera lotta di chi fa politica è con la burocrazia. E io, prima di diventare assessora regionale ai Beni culturali, lo sono stata in questa città e so bene che cosa significhi lavorare h24 e sentirsi dire: Questo non si può fare e questo nemmeno. Una risposta che lascia l’amaro in bocca”.

In occasione di una nuova tappa della Biennale, lo scorso sabato 26 novembre al Palacultura di Messina, l’assessora messinese ha evidenziato, durante il suo intervento che “politica, architettura, cultura devono camminare insieme in un confronto costante. Ci vuole soprattutto una pianificazione strategica per concepire lo sviluppo di una città nel segno della programmazione. A Messina mancano la programmazione e un’idea di sviluppo, avendo fatto l’errore, negli anni, di non garantire la continuità amministrativa, pur nelle differenze di vario colore delle diverse Giunte”.

Ha aggiunto l’esponente di Fratelli d’Italia e ora nella Giunta Schifani: “Occorre avere un progetto solido e oggi la scommessa è l’area dello Stretto. Bisogna lavorare insieme e fare sistema, mettendo insieme esperienze e professionalità. Se vogliamo creare uno sviluppo necessario, dando attenzione ai problemi dell’oggi, si devono ascoltare ingegneri, architetti, ricercatori e ragionare come area dello Stretto, mettendo in rete le due due città metropolitane. Si deve svilupparne le potenzialità come bacino del Mediterraneo”.

