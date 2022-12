Anche in Calabria violenti nubifragi, critica la situazione in provincia di Catanzaro - Tempostretto

Nel comune di Simeri Crichi, i vigili del fuoco hanno tratto in salvo una donna anziana dall'abitazione invasa dall'acqua

CATANZARO – Dopo il forte nubifragio di sabato scorso che ha colpito la costa ionica calabrese, si cerca di fare la conta dei danni provocati dal maltempo che ha interessato in modo particolare la provincia di Catanzaro. I vigili del fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi per allegamenti e soccorso ad automobilisti in difficoltà. Nel comune di Simeri Crichi una donna anziana è stata tratta in salvo dall’abitazione invasa dall’acqua. Oltre 34 sono stati gli interventi portati a termine, e circa 70 le richieste in attesa. In supporto sono giunte squadre da Cosenza e Reggio Calabria. E’stato inviato inoltre un modulo di Colonna Mobile dalla Direzione Basilicata con 9 unità e mezzi in assetto alluvione. Numerose le strade sulle quali la pioggia ha trascinato sassi e fango creando disagi alla circolazione. In località Martelletto è esondato il fiume Fallachello. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco, la Polizia locale e personale del Comune. A Cicala il maltempo ha provocato il danneggiamento del depuratore e della condotta adduttrice delle sorgenti. In alcuni comuni del Lametino, sulla fascia tirrenica, come Pianopoli, San Pietro a Maida e Jacurso, a causa della pioggia alcuni torrenti sono arrivati alla soglia massima, ma non ci sarebbero state esondazioni.