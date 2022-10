Ancora fuoco nel rione Taormina, "si vive nella paura" - Tempostretto

Una segnalazione

MESSINA – Nel giorno in cui si segnalano le emergenze di quattro famiglie, in seguito a un incendio avvenuto nelle baracche cinque mesi, un lettore segnala un altro caso sempre nel rione Taormina. In una casa abbandonata fiamme improvvise. Una baracca brucia e l’incendio, ieri sera, è stato domato.

Una situazione che crea allarme e paura in chi vive in queste zone. Per fortuna l’allarme è rientrato ma la situazione va tenuta sotto controllo, in attesa di interventi strutturali che eliminino il degrado.