"Anni luce da qui", in radio il nuovo singolo di Susanna Ferrara VIDEO - Tempostretto

Il videoclip della 25enne di Fondachelli Fantina è stato girato sullo Stretto di Messina

Già disponibile sulle piattaforme digitali da fine 2022, “Anni luce da qui”, il nuovo singolo di Susanna Ferrara, sarà in rotazione radiofonica da giovedì 24 marzo. “Anni luce da qui” è un brano che racconta il dolore e la frustrazione di una relazione che si è deteriorata e di due persone che ormai sono disconnesse l’una dall’altra. “E’ viva la sensazione di abbandono – spiega Susanna Ferrara – di distanza anni luce da quel presente che ancora avvolge me che urlo disperatamente nel vento un qualcosa che non arriva al destinatario ma che torna indietro portato dal vento”.

Il videoclip di “Anni luce da qui” è stato girato sullo stretto di Messina, luogo di incontri e di distacchi, di arrivi e di partenze, di abbracci e di saluti. Ad accompagnare la melodia l’inarrestabile movimento del mare; le due correnti si incontrano, ma allo stesso modo si allontanano in direzione opposta, così come si alterna la luce del giorno al buio . La regia è stata affidata al fotografo Marzio Golino che, focalizzandosi sul brano, ha saputo tradurre in immagini quello che Susanna descrive attraverso la sua voce.

Venticinque anni, Susanna Ferrara è nata a Barcellona Pozzo di Gotto e ha sempre vissuto a Fondachelli Fantina con la sua famiglia, a cui è molto legata. All’età di 12 anni inizia a studiare canto e pianoforte. Partecipa a vari concorsi regionali e nazionali sia da sola che in duo con la sorella più grande. Sempre in duo con la sorella partecipa per due anni consecutivi alle selezioni di Castrocaro, arrivando nei quarti di finali, e nel 2014 arrivano di fronte ai giudici ad X-Factor. Laureata in giurisprudenza, nel 2019 ha conseguito la laurea di primo livello in Canto Pop/Rock presso il Conservatorio “P.I Tchaikovsky” di Nocera Terinese (Cz), mentre ad ottobre 2021 ha conseguito la laurea di secondo livello in Canto Pop/Rock. Ha già inciso diversi brani inediti, sia da sola sia con la sorella, scritti da altri autori e cimentandosi anche come cantautrice. Nel 2020 inizia la collaborazione con la casa discografica “Cantieri Sonori”, con la volontà di continuare questo progetto artistico.