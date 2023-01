Anno nuovo traffico vecchio: le lunghe code fra Panoramica e litoranea VIDEO - Tempostretto

Per i residenti della zona Nord di Messina il 2023 riparte con il traffico in tilt nelle prime ore del mattino

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Inizio d’anno lento e amaro per i cittadini che abitano nella zona Nord di Messina. Oggi, 7 gennaio, è il lunedì del rientro a scuola per gli studenti e a lavoro per molti genitori. Molti di loro fra le 7 e le 8.30 del mattino hanno dovuto affrontare, come di consueto, le lunghe code che si formano all’uscita della Panoramica dello Stretto, soprattutto in prossimità della rotonda del viale Annunziata. Non è andata meglio a chi ha deciso di percorrere la litoranea.

Raggiungere il centro città diventa sempre più difficoltoso per chi utilizza i propri mezzi di trasporto. Poi con la chiusura parziale dell’autostrada molti tir e bus del trasporto privato si sono riversati su queste strade già molto trafficate.