Atm, a dicembre i primi parcheggi intelligenti in città VIDEO

A gennaio stop al tram, Grillo: "Stiamo valutando se rafforzare lo shuttle o istituire una linea sostitutiva"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Sarà attivo ad inizio dicembre il sistema di smart parking. Per la prima volta Messina avrà i parcheggi intelligenti. I marciapiedi del centro città sono stati dotati di segnalazione numerica di colore blu che, insieme ai 5000 sensori già montati e funzionanti, fanno parte del sistema. Si sta completando l’installazione dei pannelli a led che indicheranno via per via la disponibilità dei posti auto.

A gennaio, come è ormai noto, il servizio del tram si fermerà per circa un anno per via dei lavori di riqualificazione della linea. La presidente di Atm, Carla Grillo, spiega le soluzioni alternative che l’azienda e l’assessorato alla Mobilità stanno valutando per gli utenti della travia.