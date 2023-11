Messina. Ecco i sensori per indicare i posti auto liberi: avviati i lavori - Tempostretto

L'obiettivo è posizionare i primi 2000 dispositivi per lo smart parking in una settimana

MESSINA – Tre piccoli buchi sull’asfalto e via. Sono iniziati stamattina, in via dei Mille, i lavori di realizzazione del sistema di smart parking per il controllo degli stalli su strada del centro urbano di Messina. Entro fine anno saranno posizionati i primi 1.200 sensori in via dei Mille, viale Europa e via Tommaso Cannizzaro, che consentiranno di tracciare la disponibilità dei posti auto. A fine lavori saranno 5.000.

I cittadini, utilizzando un’applicazione, avranno così a disposizione la mappa delle zone congestionate e quelle più praticabili, verificando in tempo reale la disponibilità dei parcheggi. L’appalto è stato aggiudicato all’Ati Tmp Srl – Telereading Srl che ha offerto un ribasso pari al 12,5% sull’importo a base di gara di 1 milione 444 mila 818 euro. L’obiettivo è quello di posizionare i primi 2mila sensori entro il prossimo 20 novembre e completare il posizionamento di tutti i dispositivi entro la fine dell’anno.

Dopo la sperimentazione avviata a Venezia, Messina è la seconda città d’Italia a dotarsi di un sistema di “parcheggio intelligente”.

Basile: “Rivoluzione tecnologica”

“Siamo di fronte ad una vera e propria rivoluzione tecnologica che consentirà a Messina di fare un salto nel futuro, contribuendo ad innalzare il livello della qualità della vita – dice il sindaco Federico Basile -. La creazione di isole pedonali, la realizzazione di parcheggi, l’ampliamento e la messa in sicurezza della piste ciclabili, il sistema di smart parking sono tessere dello stesso mosaico, frutto di un’unica strategia e di una visione complessiva di città. Messina sarà sempre più protagonista e sono certo che anche chi oggi critica si ricrederà e apprezzerà quanto stiamo facendo. Siamo fieri ed orgogliosi di questo progetto, nel quale abbiamo creduto sin da subito, consapevoli dei benefici che apporterà alla viabilità cittadina e più in generale alla vivibilità della nostra città”.