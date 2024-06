Autonomia differenziata, Succurro (Anci): “A serio rischio il futuro dei comuni calabresi” VIDEO

"Porteremo avanti una battaglia che non ha né può avere colori politici e che riteniamo doverosa per onorare il nostro mandato "

La legge sull’autonomia differenziata continua e continuerà ad animare il confronto politico tra chi sostiene che sarà un’opportunità anche per il Sud, e tra chi è preoccupato dell’impatto che avrà sulle regioni del Mezzogiorno. Tra i secondi, la presidente di Anci Calabria, Rosaria Succurro, secondo la quale è a serio rischio il futuro dei comuni calabresi. “Noi sindaci calabresi siamo molto preoccupati per la spedita approvazione dell’autonomia differenziata, che nella forma attuale può compromettere il futuro dei nostri territori. Pertanto, noi sindaci calabresi torneremo dai prefetti e continueremo ad avanzare le nostre sacrosante richieste tutti uniti, portando avanti una battaglia – conclude la presidente dell’Anci Calabria – che non ha né può avere colori politici e che riteniamo doverosa per onorare il nostro mandato di rappresentanti delle comunità locali”.