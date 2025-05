B Interregionale, Frisenda commenta la stagione del Castanea: “Nessun rimpianto”

La squadra gialloviola ha mantenuto la B Interregionale, il dirigente commenta inoltre i passi in avanti fatti al PalaRitiro e con la Messina Basket Association

MESSINA – La formazione del Castanea Basket Messina 2010 ha chiuso la stagione da prima nel PlayIn Out, viene subito da chiedersi se ci sia il rammarico per non essersi qualificati al PlayIn Gold che avrebbe potuto portare i gialloviola ai playoff promozione ma il dirigente Filippo Frisenda ammette che la squadra per quanto ha dimostrato avrebbe meritato il girone più nobile nella seconda fase ma al tempo stesso non ci sono rimpianti perché anche il non raggiungerlo è servito alla crescita della squadra.

Una squadra che ricordiamo affidata da quest’anno a coach Claudio Cavalieri, promosso a pieni voti a quel che dice Frisenda, che ha avuto per le mani tanti giovani che hanno ben figurato e molti si sono ritrovati per la prima volta in una categoria superiore. C’è stato bisogno di ricorrere al mercato durante l’anno ma la società “sa riconoscere i talenti” e questo è un vanto per il dirigente peloritano. L’intervista poi ha girato sui lavori che continuano ad andare avanti al PalaRitiro e sull’esperienza, iniziata quest’anno, della Mba (Messina Basket Association) che ha visto il Castanea fare rete con Fortitudo Messina, Domenico Savio e San Matteo.

Intervista al dirigente Filippo Frisenda

Il Castanea si salva con tante giornate di anticipo in Serie B Interregionale, forse meritavate l’accesso al PlayIn Gold.

“L’avremmo meritato come anche Matera, ma secondo me non deve esserci nessun rimpianto. La pallacanestro è uno sport in cui bisogna avere sempre la concentrazione giusta al momento giusto e con un gruppo giovane abbiamo dimostrato ampiamente di non meritare di stare dove eravamo. Siamo molto contenti della stagione, come ho detto ad inizio anno siamo una squadra che dopo che conosce il campionato diventa pericolosa, infatti rispetto allo scorso anno è andata diversamente. L’anno passato abbiamo giocato lo spareggio salvezza, quest’anno ci siamo salvati ampiamente prima”.

Tanti giovani in squadra che si sono messi in luce e buon lavoro di coach Cavalieri. Che voto diamo?

“Questa società ha bisogno di superare qualche step per poter ambire a qualcosa di più importante. È una società capace di riconoscere i talenti lo dicono le stagioni, ogni anno ricominciamo con un gruppo nuovo che riesce a dare il massimo e fare bene. Siamo sicuri che i ragazzi che abbiamo avuto continueranno a farsi conoscere nei prossimi campionati, hanno fatto bene loro e ha fatto bene Claudio Cavalieri. Quest’anno ha avuto la possibilità di fare al massimo il suo lavoro, gli era stato chiesto di fare bene e lui ha fatto benissimo”.

Castanea ha in gestione il PalaRitiro, come stanno andando i lavori e a che punto siamo?

“I lavori rispetto all’estate sono stati ultimati per quella che era l’offerta e ora gli uffici stanno verificando il tutto. L’impianto è datato e quindi i lavori oltre che per quella che era l’offerta hanno riguardato altre situazioni critiche scoperte in corso d’opera. L’impianto, è sotto gli occhi di tutti, sta cominciando a rivivere, le attività ci sono sono continue e spesso viene scelto l’impianto per ospitare eventi. Avere l’impianto in gestione è bello ma è anche un dovere e diventa oneroso per la società, un impegno che abbiamo scelto di portare avanti”.

Il Castanea, insieme a Fortitudo Messina, Domenico Savio e San Matteo, fa parte della Messina Basket Association, come è andato questo primo anno insieme?

“È stato un esperimento e una scommessa, credo che tutte le associazioni al momento sono contente. Tutte le categorie hanno fatto passi in avanti, alcune devono ancora finire e sono alla fasi finali regionali. Deve essere chiaro che è più importante la missione comune e non singola, ma è giusto che adesso tutto vada ricalcolato, capire cosa migliorare, perché c’è sempre da migliorare, e cosa va potenziato. Io parlando per il Castanea dico che ci sono soltanto benefici, non vedo impedimenti ma a breve ridiscuteremo come giusto che sia”.