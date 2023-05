Barbagallo (Pd): "Il ponte riesumato dal governo? Uno sperpero di denaro" VIDEO - Tempostretto

Per il segretario regionale e parlamentare, oggi a Messina, "bisogna dire no alla decretazione d'urgenza e ai consiglieri del Cda da 250mila euro l'anno"

MESSINA – Il Partito democratico discute a Messina sul ponte sullo Stretto, il decreto Salvini e la continuità territoriale. E si profila un forte “no” al progetto di Salvini e Meloni. Ma qual è la posizione a livello nazionale e regionale sulla grande opera? Risponde il segretario siciliano e capogruppo nella Commissione trasporti Anthony Barbagallo, prima del confronto al Palacultura: “Per anni il Pd ha studiato, quand’era al governo, la possibilità di un attraversamento stabile, con le quattro alternative della ministra De Micheli e il passo in avanti con il ministro Giovannini. Quello del governo Meloni e ministro Salvini è un colpo di mano. Soprattutto con la decretazione d’urgenza. Il progetto del ponte riesumato è carente sotto diversi punti di vista e utilizza impropriamente il decreto legge. Il nostro è un no sul procedimento e nel merito. Con questa impostazione ci apprestiamo a vivere un’altra stagione di sperpero di denaro pubblico per un’opera che, in queste condizioni, di certo non si farà”.

Aggiunge il segretario regionale e deputato: “Sono stati bocciati tutti gli emendamenti, compresi quelli relativi alla presenza dei sindaci di Messina e Villa San Giovanni nella società Stretto di Messina. Ed è insopportabile che, quando verrà approvato il progetto esecutivo, i consiglieri d’amministrazione prenderanno subito circa 250mila euro l’anno. In un momento di crisi economica, il governo specula sulla sete d’infrastrutture che c’è nel Mezzogiorno”.

“Nessun parlamentare Pd a favore del ponte a campata unica”

Nel dibattito organizzato dal Partito democratico, sono intervenuti in apertura il presidente dell’Assemblea provinciale, Antonio Saitta, e il deputato regionale Calogero Leanza. In primo piano la necessità che le scelte legate al ponte “siano condivise e discusse a livello locale dato che migliaia di persone potrebbero perdere la casa e il lavoro, oltre ai disagi che tutta la città potrebbe subire”, ha sottolineato il professore Saitta.

Ha precisato Barbagallo: “Nessuno dei 69 parlamentari del Pd è a favore del ponte a campata unica. Lo specifico perché non ci siano equivoci”.

