Basile: "E' il Natale della ripartenza". Il sindaco annuncia 222 milioni per le infrastrutture VIDEO - Tempostretto

Nel giorno degli auguri alla stampa, il primo cittadino annuncia una "quota aggiuntava sul Pon Metro Plus. Sarà una grande sfida da portare avanti"

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio Silvia De Domenico



MESSINA – “Un Natale della ripartenza”. Lo chiama così il sindaco Federico Basile nel giorno dei consueti auguri alla stampa, in cui ha tracciato un bilancio dei primi sei mesi di mandato. “Questo è un Natale che spero la città abbia vissuto e stia vivendo come caloroso. Ma deve essere un punto di partenza rispetto a un programma che stiamo portando avanti e che ci deve vedere protagonisti. Credo che la città percepisca un sentimento diverso e che la strada sia quella giusta”.

Infrastrutture

Tempo di bilanci, con tanti cantieri aperti e molto ancora da fare: “Ci sono il porto di Tremestieri, gli svincoli, l’affaccio al mare, l’incontro che abbiamo fatto con Mega sulla riqualificazione della Fiera: ci sono tante cose. Il porto costituisce l’elemento che da 15 anni tiene banco, ma è una situazione che non dipende solo dalla burocrazia. Noi siamo pronti a fare ciò che dobbiamo, ora aspettiamo la sentenza e da quella ripartiremo. Tra le opere infrastrutturale questa è quella che mi auguro possa essere completata nel mio mandato ma ce ne sono tante”.

“Dobbiamo migliorarci tutti insieme”

“Se Messina – prosegue Basile – ha ottenuto un finanziamento aggiuntivo di 733mila euro perché ha approvato il bilancio in regola nei tempi normativi vuol dire che il tempo è cambiato. Dobbiamo essere consapevoli di avere una grande risorse, il nostro territorio. Dobbiamo migliorarci ma tutti insieme: mi auguro che anche i cittadini ci mettano il loro contributo”.

I bandi e la macchina amministrativa

Inevitabile il passaggio sui bandi: “Bandire 640 posti di lavoro a tempo indeterminato in un posto pubblico… Negli ultimi anni penso non sia mai accaduto, ma non è un punto di arrivo, ma di partenza”. Basile parla anche di lavoro: “Al 31 dicembre ci saranno 3 nuovi dirigenti, abbiamo un nuovo direttore generale e la stagione dei concorsi sarà aperta a breve. Avremo una marcia in più con una nuova macchina amministrativa. Ci permetterà di avere nuovo appeal anche di fronte a investitori esterni, anche nello sport pensando al Messina calcio”.

I fondi dal Pon Metro Plus: 222 milioni per infrastrutture

Infine una notizia della mattinata: “Ci è stata riconosciuta dall’agenzia di coesione una quota aggiuntiva di finanziamenti sul Pon Metro Plus 21-27 e avremo 222 milioni. Questa è la grande sfida che dobbiamo portare avanti”.