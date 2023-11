Beatrice, storia di una bimba rinata grazie al Cirs. "Tutti i giorni accanto a chi scappa dalla violenza" VIDEO - Tempostretto

Maria Celeste Celi lancia un appello alle istituzioni: "Senza il reinserimento sociale non si può cambiare vita"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Sono tantissime le storie che passano ogni anno dal Cirs. Donne, ragazzine e spesso anche bambine. Come la piccola Beatrice, che è arrivata al Cirs neonata insieme alla giovane mamma. La sua è una storia di rinascita e di riscatto grazie al reinserimento sociale. Le operatrici l’hanno aiutata a completare gli studi e poi ad avviarsi al mondo del lavoro.

La grande rete del Cirs simboleggiata da una coperta fatta a mano

“Le nostre signore hanno tessuto questa rete a favore delle donne”, racconta la presidente del Cirs di Messina Maria Celeste Celi. E la rete in questo caso è simboleggiata da una coperta fatta a mano all’uncinetto, che porta proprio il nome di Beatrice. E aggiunge: “Solo se ci uniamo possiamo superare la violenza. Ma non solo fra donne, bisogna lavorare con gli uomini. Ci vuole unione d’intenti con le istituzioni, con la politica, con le forze dell’ordine. Ci vogliono protocolli d’intesa”.

Oggi eravamo in tanti, ma domani?

La presidente lancia così un appello alle istituzioni, troppo spesso sorde al grido d’aiuto delle donne che si fa sempre più forte. Il suo è un richiamo all’indifferenza della nostra città, alla non attenzione verso certe iniziative. Oggi erano tante le associazioni presenti sulla scalinata del Cirs, tante donne e qualche uomo. Oggi eravamo in tanti, anche il 25 novembre saremo in tanti, ma non basta. Serve essere tanti e uniti anche tutti gli altri giorni.

Come contribuire all’iniziativa

L’iniziativa “La coperta di Beatrice”, promossa dal C.I.R.S. ETS e dall’Acisjf sezione di Messina, con la partecipazione della Polizia di Stato, di associazioni, scuole e privati. Durante i mesi scorsi, le associazioni aderenti, ma anche privati, hanno realizzato spezzoni di coperte create a maglia e all’uncinetto che verranno unite insieme formando una grande coperta, a simboleggiare la costruzione di una rete virtuosa per dire no alla violenza sulle donne.

Le coperte saranno oggetto di raccolta fondi. Chi vorrà potrà acquistarle facendo una donazione. Il ricavato verrà interamente devoluto al C.I.R.S. Casa famiglia ETS e all’Acisjf di Messina e destinato a progetti di formazione e inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza o in stato di disagio socio economico.