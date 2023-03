Bernini: "Medicina non più a numero chiuso. Erasmus italiano per drenare gap fra Nord e Sud" VIDEO - Tempostretto

Ministro dell'Università a Messina. Ricercatori italiani all'estero? "Devono poter tornare, se vogliono"

di Silvia De Domenico

MESSINA – “Apriremo il corso di laurea in Medicina e Chirurgia. Non deve essere un’apertura indiscriminata ma sostenibile. Ci stiamo lavorando con il Crui e la conferenza di Stato e regioni”, ha dichiarato il Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Ospite dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università degli Studi di Messina ha parlato anche dell’idea di creare un sistema Erasmus italiano per drenare il gap fra le università del Nord e del Sud Italia. E sui ricercatori italiani che vanno all’estero: “Devono poterci andare, se vogliono, ma noi dobbiamo dargli la possibilità di tornare in Italia. E’ una scelta, i nostri studenti e ricercatori devono poter scegliere“.

“È una inaugurazione di anno accademico nel segno della competenza e professionalità perché questo è un ateneo che ha storia e grande futuro”, ha detto la rappresentante del Governo Meloni accolta dal magnifico Salvatore Cuzzocrea.