Geraci: "Nei 189 alloggi popolari di Bisconte cumuli di rifiuti vicino alle tubature del gas” - Tempostretto

Ennesima denuncia del consigliere del M5s, che aveva già segnalato alle istituzioni competenti la situazione emergenziale: "Si intervenga nell’immediato"

MESSINA. “In questa calda estate i residenti degli alloggi popolari di Bisconte stanno vivendo un’autentica emergenza igienico-sanitaria: la quantità di rifiuti abbandonata e accumulata nei garage ha raggiunto livelli fuori norma, fra carcasse di auto bruciate, ingombranti, sacchetti di spazzatura di vario genere e miasmi insopportabili che arrivano fino alle abitazioni, con l’ovvia presenza di colonie di roditori e insetti. A questo si aggiunge un grande pericolo per l’incolumità di tutti i residenti, a fronte dei cumuli di spazzatura in prossimità dei tubi del gas. In caso di rifiuti incendiati (cosa molto frequente) si rischia davvero l’irreparabile”.

Così, in una nota, il consigliere della III Municipalità Alessandro Geraci (Movimento 5Stelle), che in passato aveva già segnalato alle istituzioni competenti la situazione emergenziale dei 189 alloggi popolari nel villaggio.

“Un intervento urgente di bonifica dei luoghi”

“Per questo ho riscritto nuovamente al sindaco, al presidente Arisme e all’amministratore del condomini – prosegue Geraci – richiedendo un intervento urgente di bonifica dei luoghi, nonché di valutare una soluzione definitiva che impedisca agli incivili di causare nuovamente queste discariche”.