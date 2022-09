Bolletta da 25mila euro: "Ripresa post pandemia vanificata. Così chiudo l'albergo" VIDEO - Tempostretto

Giovanni Foti, imprenditore e vicesindaco di S. Alessio teme la disfatta con la bolletta di agosto: "Pensiamo ad una protesta eclatante, molti colleghi sull'orlo del baratro"

di Carmelo Caspanello (riprese e montaggio Matteo Arrigo)

S. ALESSIO SICULO – “Il caro energia sta vanificando la ripresa dopo la grave crisi legata alla pandemia. Mi sento derubato”. Giovanni Foti, imprenditore e vicesindaco di S. Alessio Siculo, non si dà pace. Tra le mani gira l’ultima bolletta arrivata al suo albergo con vista sul suggestivo Capo, lo stesso che nel corso dell’estate ha ammaliato Madonna e Sharon Stone (entrambe, in vacanza in Sicilia, hanno immortalato quell’angolo di paradiso sui rispettivi profili Instagram).

Bolletta triplicata

La bolletta esibita da Foti è quella di luglio, triplicata rispetto alla precedente. “Guardi – sbotta – dovrò pagare 25mila e 857 euro, mentre prima ne avevo pagato 6mila e 695. Il tutto a fronte di un consumo pressoché uguale: 38mila e 666 Kwh a fronte di 46mila e 875. Così non andremo lontano. Prima il covid, adesso la guerra. E poi la… chiusura. Proprio così, perché temo che la bolletta di agosto possa essere ancora più alta e sarebbe l’ecatombe. Diverse strutture ricettive del comprensorio sono in difficoltà, in fallimento o in amministrazione controllata. Bisogna agire – chiosa Foti – e pensiamo, noi imprenditori messinesi e della riviera jonica, ad una protesta eclatante per richiamare l’attenzione a livello nazionale”. Nei giorni scorsi, in città, sono state spente insegne e luci dei locali. “Ma non ci possiamo fermare qui, dopo quella iniziativa qualcuno si sta arrendendo – incalza il titolare dell’albergo alessese -. Siamo in ginocchio”. Dall’elaborazione degli indici dei prezzi al consumo di agosto 2022, effettuata dall’Ufficio statistica del Comune emerge una crescita esponenziale dei costi dell’energia elettrica, pari ad un +20,5% (il gas è a +22,8). Una impennata che non ha precedenti.