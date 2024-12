Bonifica e demolizione dei fabbricati fatiscenti: Maregrosso nuova spiaggia in centro VIDEO

I progetti di riqualificazione ambientale e urbana per il 2025. Ma anche difesa coste e abitati dei villaggi sul mare

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Progetto e finanziamento ci sono già, mancano le ultime autorizzazioni ambientali. Il nuovo anno potrebbe essere quello della svolta per Maregrosso. L’idea è quella di bonificare, demolire i fabbricati fatiscenti e farla diventare la spiaggia del centro città. “Restituirla ai messinesi così come abbiamo fatto per la spiaggia del Ringo“, spiega l’assessore Francesco Caminiti.

Riqualificazione urbana di Acqualadrone

Per le sue deleghe il 2025 sarà l’anno della riqualificazione ambientale, nel caso di Maregrosso, e riqualificazione urbana, nel caso di Acqualadrone. Ma l’attenzione sarà alta anche per la difesa del suolo, delle coste e degli abitati nei villaggi più colpiti dall’erosione costiera. Interventi che andranno da sud a nord per un totale di 20 milioni di Euro.