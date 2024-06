Calabria. Tirocinanti nuovamente in piazza per chiedere al Governo una soluzione definitiva VIDEO

Sindacati e tirocinanti chiedono un impegno certo al Governo. L'approvazione della legge è ancora priva di copertura economica

Tirocinanti calabresi ancora in piazza per protestare e chiedere al Governo nazionale un futuro certo. Con loro anche i sindacati. “La politica – è stato detto durante la protesta – deve sapere ascoltare con serietà e responsabilità le richieste dei 4.200 tirocinanti che lavorano da ormai da oltre un decennio dentro le pubbliche amministrazioni, garantendo servizi fondamentali.

CANNIZZARO (FI): “RISULTATI IMPORTANTI OTTENUTI. CONTINUEREMO A LAVORARE IN FAVORE DEI TIROCINANTI”

“Quando parliamo della categoria dei Tirocinanti in Calabria, senza paura di smentita, possiamo dire che parliamo esclusivamente di attività politico-amministrativa targata Forza Italia. È nei fatti che sino ad ora tutti i risultati ottenuti, gli emendamenti approvati, siano frutto solo del grande lavoro portato avanti in Parlamento dal sottoscritto e dal presidente Occhiuto, prima come deputato e poi come presidente della Regione Calabria ed autorevole interlocutore con il Governo. Emendamenti, i nostri, che non hanno mai trovato la condivisione del centrosinistra (in particolare in questa legislatura il PD ha sempre votato contro le proposte normative sui TIS). Ripercorrendo tutto l’iter, credo che ciò possa risultare evidente a chiunque”.