Camaro ancora senz'acqua. I cittadini: "Ok i problemi tecnici ma 4 giorni sono troppi" VIDEO - Tempostretto

Abbiamo raccolto le testimonianze di abitanti e commercianti esasperati dalla crisi idrica: "Temiamo le prossime interruzioni"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – È uno dei villaggi collinari di Messina in cui ancora non è tornata l’acqua. Amam ha già spiegato tecnicamente cosa sia successo a Camaro Superiore e in altre zone della città in cui ancora non è ripartita l’erogazione idrica (leggi qui le testimonianze). Qui i cittadini sono esasperati: “Capiamo che ci sia stato un guasto, ma quattro giorni senza acqua sono davvero pesanti”, raccontano.

“Non ci aspettavamo una crisi così lunga”

Fra i residente della vallata abbiamo intervistato anche alcuni commercianti. Fra loro c’è chi ancora soffre e chi non ha mai avuto problemi in questi giorni. Il coro unanime però è che la città era preparata alla mancanza di acqua di 24-48 ore e invece in alcuni villaggi sono state molte di più. A vivere ancora i disagi sono gli abitanti della zona che va da piazza Fazio a tutto il viale Padre Ruggeri.

Geraci: “A dicembre mi aspetto rifornimenti anticipati nei villaggi”

“Non mettiamo in dubbio la bontà dei lavori fondamentali per la condotta (vedi qui il nostro reportage) ma ricordo che questa era un’interruzione programmata e non un’emergenza“, dice il consigliere della III Municipalità Alessandro Geraci. E continua: “Mi auguro che l’interruzione del 15 dicembre venga gestita in altro modo. E’ chiaro che le zone collinari soffrono di più, quindi ci aspettiamo un intervento massivo e anticipato”, conclude.