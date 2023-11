Messina senz'acqua per 24 ore ma fra 6 mesi ne avrà di più: viaggio nell'acquedotto Fiumefreddo VIDEO - Tempostretto

Dal serbatoio di Piedimonte, passando per Taormina e Sant'Alessio. Cosa è stato fatto per rendere la condotta più sicura

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Si è conclusa la prima di sei giornate senz’acqua a Messina. 24 ore di interventi lungo l’acquedotto Fiumefreddo: sono 9 i punti in cui è stata sostituita la vetusta condotta. Una rete idrica lunga 57 km (da Piedimonte a Messina) realizzata quasi 40 anni fa e sulla quale non si erano mai fatti interventi così radicali. Oggi ve la mostriamo in tutte le sue fragilità.

Ad aprile Messina avrà più acqua, ma non 24 ore al giorno

Vi portiamo nel cuore di questo progetto, per scoprire cosa è stato fatto nella prima fase e cosa verrà fatto in quelle successive. Gli interventi programmati, infatti, saranno in tutto sei. L’ultimo ad aprile 2024. È bene ricordare che alla fine di questo ciclo di sostituzioni, ammodernamento e messa in sicurezza non raggiungeremo ancora l’obiettivo dell’acqua h24, ma ne avremo comunque molta di più. Ecco come.

Viaggio dal serbatoio di Piedimonte alle nuove valvole di Taormina

A spiegarlo, nel nostro viaggio da Piedimonte a Taormina, sono la presidente dell’Amam Loredana Bonasera e l’ingegnere Fabio Marineo che si occupa della direzione lavori. Alla fine di una giornata di sopralluoghi fra un cantiere e l’altro, insieme ai componenti del Cda Alessandra Franza e Adriano Grassi, la presidente Bonasera è stata raggiunta nella zona ionica anche dal sindaco Federico Basile, dal direttore generale del Comune di Messina Salvo Puccio, dall’assessore Francesco Caminiti e dal direttore generale dell’Amam Pierfrancesco Donato. Quest’ultimo racconta, in video, come sono andati i lavori che parallelamente sono stati portati avanti in città al fine di ridurre gli sprechi nelle zone più critiche.

La prossima interruzione idrica sarà il 15 dicembre

Il prossimo intervento programmato è previsto per il 15 dicembre, ancora una volta con un’interruzione idrica di 24 ore. Ad eseguire i lavori sarà sempre la ditta Cospin, che nella prima giornata ha messo in campo 40 operai, sotto la direzione tecnica di Carmelo Alfonso.

