Silvia De Domenico

Camaro, le baracche sotto il ponte non ci sono più. Ora sorgerà un parco urbano VIDEO

giovedì 04 Settembre 2025 - 13:20

I lavori dureranno 6 mesi. Ecco cosa prevede il progetto

MESSINA – Un nuovo parco urbano al posto della baraccopoli. Camaro Sottomontagna cambierà volto. Fra sei mesi le baracche saranno solo un vecchio ricordo e si potrà passeggiare immersi nel verde. Ci sono voluti tre anni per assegnare le case alle 65 famiglie che vivevano sotto il ponte della ferrovia e un altro anno per completare le demolizioni. Oggi l’area è completamente sgombera e l’ufficio commissariale al Risanamento l’ha riconsegnata al Comune di Messina.

Un parco al posto della baraccopoli sotto il ponte

“Raccogliamo i frutti di un lungo lavoro iniziato nel 2021”, racconta il sub commissario Santi Trovato. “L’ingresso in città cambierà aspetto. Chi arriverà a Messina dallo svincolo autostradale di Messina Centro non vedrà più le baracche ma una grande area verde”, continua il sindaco di Messina Federico Basile.

I lavori dureranno 6 mesi. Ecco cosa prevede il progetto

Le due aree da una parte e dall’altra del ponte ferroviario saranno collegate solo da un solo arco, quello centrale, mentre gli altri non saranno percorribili. Nell’area ci saranno spazi verdi, arredi urbani, percorsi pedonali, una nuova illuminazione, zone ombreggiate, aree fitness e giochi per bambini, spazi inclusivi e accessibili a tutti. “I lavori dureranno 6 mesi e poi l’area sarà restituita alla città”, il direttore generale Salvo Puccio racconta come cambierà volto Camaro Sottomontagna.

Vedi qui la galleria fotografica del progetto

