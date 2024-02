I due volti di Camaro: si demoliscono le baracche ma si fa anche un parco VIDEO

Tutto pronto per avviare i lavori nella storica incompiuta di Camaro Sant’Antonio. Pochi metri più giù le ruspe buttano giù una baraccopoli

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Due facce della stessa medaglia: non c’è sbaraccamento senza risanamento e non c’è risanamento senza riqualificazione. E Camaro ne è un esempio. A pochi metri di distanza si lavora in due cantieri che hanno finalità diverse ma un obiettivo comune, quello di cambiare per sempre il volto di questo villaggio.

Parco di Camaro Sant’Antonio, l’incompiuta verrà completata

La storica incompiuta di Camaro Sant’Antonio nel 2024 verrà compiuta. Questo è un fatto storico, perché qui i lavori erano fermi quasi 10 anni. Non si inizierà dal completamento dell’anfiteatro, quello si farà in una seconda fase, ma dal parco di forma ovale. Qui accanto all’area verde sorgerà uno spazio con i colori dell’arcobaleno. Ci saranno giochi, panchine per sedersi e una nuova illuminazione, così tutto il quartiere potrà godere di uno spazio libero e colorato in mezzo al grigiore dei palazzi popolari.

Qui i lavori sono pronti a partire nei prossimi giorni. Gli operatori di Messina Servizi sono già a lavoro per ripulire la zona da erbacce e rifiuti abbandonati e si potrà poi procedere con la consegna dell’area alla ditta che porterà a termine la riqualificazione in un mese e mezzo.

A Sant’Antonio di costruisce, a Sottomontagna si distrugge

MESSINA – A pochi metri di distanza, nel cuore di Camaro Sottomontagna, stanno andando avanti i lavori per la demolizione di una piccola baraccopoli. E’ stata la prima dell’anno e verrà seguita da un colpo di ruspa ogni mese, in diverse zone della città. Almeno questo è il programma che vuole portare a termine nel suo periodo da sub commissario Marcello Scurria.

L’obiettivo è cancellare le 73 baraccopoli ancora presenti in città, non facile da raggiungere entro la fine dell’anno, motivo per il quale l’attività dell’ufficio commissariale verrà prorogata fino alla fine del 2025.

Insieme all’abbattimento delle 18 casette si procede allo smaltimento di circa 700 mq di amianto, trovati dentro e fuori dalle baracche sgomberate. In quest’area, una volta completata la demolizione, sorgerà una zona a servizio del quartiere che necessitava di una piazzetta con delle panchine e dei posti auto liberi per i residenti.

