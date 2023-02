Campagna: "Costretti a chiudere di notte il parcheggio Zaera dopo l'atto vandalico" VIDEO - Tempostretto

Spiega il presidente dell'Atm: "In attesa d'installare la videosorveglianza, valutiamo la chiusura momentanea"

MESSINA – “Abbiamo l’amaro in bocca. Dopo l’azione vandalica con gli estintori, ci troviamo costretti a chiudere di notte il parcheggio Zaera in attesa d’installare la videosorveglianza. Il parcheggio entro il 17 febbraio sarà di nuovo funzionante”. Il presidente dell’Atm, Giuseppe Campagna, dà quasi per certa questa soluzione provvisoria. Qualcuno ha messo fuori uso i dispositivi di sicurezza anti incendio dell’area, sparando a tutti gli estintori collocati all’interno dell’area di sosta coperta sotto il mercato Zaera. Mette in evidenza Campagna: “Si tratta di un parcheggio importante, riaperto a dicembre e usufruito da chi va al mercato e da alcuni residenti, tranne quelli che non si sono voluti abituare e posteggiano in modo non corretto, attorno alla rotonda. Un parcheggio gratuito di notte”.

L’appello: “Un episodio da condannare, ora prevalga il senso di responsabilità”

Aggiunge il presidente dell’Atm: “Dato che gli estintori sono stati fatti esplodere, le squadre sono al lavoro per ripulire il parcheggio dalle polveri e verificarne la sicurezza. Mi appello al senso di responsabilità dei cittadini perché episodi di questo genere non accadano più. Si tratta di una risorsa per tante persone, anche per chi ha commesso questo inqualificabile atto, da condannare”.