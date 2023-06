Carabinieri, passaggio di consegne al Comando interregionale Culqualber VIDEO - Tempostretto

Il nuovo comandante è Giovanni Truglio. Calabrese di nascita, originario del messinese, per il generale è un ritorno a casa

MESSINA – Cerimonia di avvicendamento a Messina all’interregionale carabinieri Culqualber tra il generale di Corpo d’Armata Riccardo Galletta, vice comandante generale dell’Arma e il generale di divisione Giovanni Truglio, che prende le redini del comando Sicilia-Calabria.

Praticamente un ritorno a casa per lui, calabrese di nascita ma originario del messinese. La cerimonia si è tenuta all’interno della caserma “Bonsignore”, sede del Comando interregionale, alla presenza del Comandante generale dell’Arma Generale di Corpo d’Armata Teo Luzi. Sotto la pioggia scrosciante, Luzi ha ringraziato tutti i suoi uomini ed ha rivolto un pensiero ai familiari di Silvio Berlusconi, nel giorno della sua scomparsa.

Galletta ha rievocato l’intensa attività svolta, per circa un anno e mezzo, al fianco dei carabinieri del Comando Interregionale e delle 14 province siciliane e calabresi, ai quali ha rivolto il suo ringraziamento per l’alta dedizione al servizio con cui hanno sempre operato, dai comandanti delle Legioni “Sicilia” e “Calabria” ai militari delle più lontane stazioni, a quelli della rappresentanza militare e delle associazioni a carattere sindacale, senza dimenticare il personale in congedo.

“Vi ho incontrato ovunque e ovunque vi ho trovato animati da alto spirito di servizio e professionalità”, ha detto Galletta che alla fine del suo intervento non è riuscito a trattenere qualche lacrima. Galletta ha quindi ringraziato il comandante generale dell’Arma per il costante sostegno offertogli e ha rivolto i suoi più fervidi auguri al generale Truglio.

Il generale di divisione Giovanni Truglio, nell’assumere il comando, ha rivolto un affettuoso saluto a tutti i carabinieri e al personale civile in servizio nei reparti dipendenti dal comando Interregionale. Infine, il generale Truglio ha ringraziato il generale Galletta, formulandogli gli auguri per il nuovo, rilevantissimo incarico ricoperto.

In conclusione ha ringraziato il generale Galletta per i prestigiosi risultati raggiunti nel suo incarico, sicuro che, anche nell’incarico di vice comandante generale, continuerà a portare alto il prestigio dell’Arma, mentre al Generale Truglio, che ha assunto l’incarico di comandante Interregionale Culqualber, ha rivolto i più sentiti auguri, nella considerazione che, con la sua esperienza, saprà dare continuità e ulteriore spinta propulsiva all’attività dell’Arma.