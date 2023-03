Centro medico Unime. Cuzzocrea: "Oggi vera inaugurazione, nel 2015 eravate su Scherzi a parte" VIDEO - Tempostretto

Navarra e l'ex portiere Storari tagliarono il nastro "ma mancava l'autorizzazione sanitaria dell'Asp"

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Riapre dopo 3 anni di chiusura il Centro medico riabilitativo della Cittadella universitaria. Uno spazio dedicato a traumi sportivi e riabilitazione, aperto a tutta la città e non solo agli universitari. Una seconda inaugurazione quella di oggi, voluta fortemente dal rettore Salvatore Cuzzocrea, che nel 2019 aveva chiuso la struttura per cause di natura amministrativa. La prima inaugurazione, infatti, risale a luglio 2015, quando l’ex rettore Pietro Navarra (che stiamo cercando di contattare per un’eventuale replica, n.d.r) tagliò il nastro insieme all’ospite d’onore di quella giornata: Marco Storari, ex portiere del Messina e della Juventus.

“Mancava l’autorizzazione sanitaria dell’Asp”

“Quando sono diventato rettore mi sono accorto che mancava l’autorizzazione sanitaria dell’Asp”, dichiara Salvatore Cuzzocrea. Infatti dopo averlo scoperto, nel 2019, il Centro venne chiuso. In questi anni sono stati fatti gli adeguamenti necessari per riaprire e l’autorizzazione da parte dell’Asp è arrivata all’Università di Messina a novembre 2022. “L’avevo detto che avrei fatto delle inaugurazioni particolari e questa lo è. Ce ne saranno altre nei prossimi mesi“. Dobbiamo aspettarci quindi altre “seconde inaugurazioni” in cui il rettore farà la battuta in cui ci ricorderà che in altre occasioni “eravamo su Scherzi a parte”.

Bruschetta: “Nuovi macchinari all’avanguardia”

“La chiusura di questi anni è stata anche l’occasione per arricchirci di macchinari all’avanguardia e estremamente competitivi”, spiega il direttore scientifico del centro Daniele Bruschetta. Il professore ha anche ribadito le finalità scientifico-didattiche di questo spazio rinnovato. Un centro in cui fare riabilitazione aperto non solo agli sportivi o universitari ma a tutta la città. Fra i progetti del rettore Cuzzocrea c’è anche quello di aprire il Centro alle persone “diversamente fortunate” e farle accedere alle cure sostenute dal servizio sanitario regionale.