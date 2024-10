Piazza Cairoli diventa un circo: cibo e artisti di strada al Messina Street Food Fest VIDEO

Danza contemporanea e arti circensi: ecco gli spettacoli della Compagnia Joculares

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – La carovana del gusto approda a piazza Cairoli. Il tema scelto per la VI edizione del Messina Street Food Fest è proprio quello del circo. Ecco perché ad animare le serata dedicate al cibo di strada ci saranno anche gli artisti di strada. Giocolieri, trampolieri e funamboli intratterranno il pubblico messinese per quattro serate. Gli spettacoli, a partire dalle 19, saranno messi in scena dalla Compagnia Joculares. A raccontare la loro storia è il fondatore Valerio Sardella.

Spettacoli di danza contemporanea e arti circensi

“Il nostro sogno era quello di fondere la danza contemporanea con le arti circensi”, spiega Mister Sardella. “Siamo tutti ballerini professionisti e all’arta della danza uniamo spettacoli di giocoleria e numeri con il fuoco”, aggiunge.

“Questa novità è stata fortemente voluta dall’Amministrazione comunale“, sottolinea l’ideatore del Messina Street Food Fest Alberto Palella.