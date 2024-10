Street Food, è record di prevendite. “Piaccia o no è l’evento della nostra città” VIDEO

Palella: "Il pubblico è sempre più contento di partecipare"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Tante conferme e new entry fra gli operatori del cibo di strada. La sesta edizione del Messina Street Food Fest è, come sempre, un tripudio di odori. 53 specialità da degustare a Piazza Cairoli fino a domenica sera. Dal burritos di black angus, al tradizionale pidone messinese alla novità della sfogliatella napoletana. “Orgogliosi di esserci anche quest’anno. Piaccia o meno questo è l’evento della nostra città”, raccontano gli operatori.

Record di prevendite nei giorni precedenti

Quest’anno è stato record di prevendite. La scelta di distribuire i token in alcune attività commerciali e venderli già qualche giorno prima dell’inaugurazione è stata vincente. “Il pubblico è sempre contento di partecipare”, dichiara l’ideatore dell’evento Alberto Palella. E degustare senza fare code è ancora più piacevole. Anche se non sono mancate le attese in fila alle quattro casse presenti in piazza.

Show cooking tutte le sere

Come ogni anno l’area dedicata agli show cooking farà del bene alle associazioni del terzo settore. Quest’anno il ricavato delle degustazioni andrà al Cirs, alla mensa di Sant’Antonio e all’Airc.

Vedi qui la galleria fotografica della prima serata 👇🏻