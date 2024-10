Torna il Messina Street Food. Non solo cibo, piazza Cairoli si trasformerà in un circo VIDEO

La carovana del gusto approderà in città il 17 ottobre. Ecco alcune delle 53 specialità

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Circus”, è il tema scelto per la VI edizione del Messina Street Food Fest. “Perché girovagando per i nostri eventi fra Messina e provincia in questi anni ci siamo un po’ sentiti circensi”, spiega con una battuta il presidente di Confesercenti e ideatori della manifestazione Alberto Palella.

53 casette del gusto, dal 17 al 20 ottobre

Ecco perché quella che approderà a piazza Cairoli il 17 ottobre, e ci rimarrà fino al 20, sarà proprio una carovana del gusto. E oltre alle 53 specialità da assaggiare ci saranno appunto spettacoli di circo contemporaneo. I giocolieri, trampolieri e gli artisti di strada della compagnia Joculares intratterranno grandi e piccoli per tutte le quattro giornate, dalle 18 alle 21. E non mancherà anche la musica: ogni sera una band e due dj set animeranno la piazza.

Fra le novità la sfogliatella campana

Fra le novità di quest’anno la sfogliatella campana, sia la frolla che la riccia, e il polpo alla Boccaccio. I nuovi ingressi sono 25, oltre ovviamente alle tante conferme degli scorsi anni. Tornano a Messina i tanto apprezzati arrosticini abruzzesi, le bombette pugliesi e il cannolo di Piana degli Albanesi. Insomma ce ne sarà per tutti i gusti e per tutte le tasche. Sì perché come precisa Palella i token, da acquistare presso 13 punti sparsi a Messina e nelle 10 casse in piazza, varieranno di prezzo (dai 3 ai 7 Euro) e saranno alla portata di tutti.

Show cooking a scopo benefico. Tutte le sere alle 19 e alle 21

Due show cooking ogni sera, alle 19 e alle 21, e poi il tradizionale appuntamento della domenica mattina alle 11 con i tre ambasciatori del gusto messinesi, Pasquale Caliri, Lillo Freni e Francesco Arena. Chef stellati e non si alterneranno ai fornelli per sostenere, con gli incassi dei biglietti venduti, tre enti del Terzo settore che operano a Messina. Airc, Cirs e Mensa di Sant’Antonio beneficeranno del ricavato degli show cooking delle quattro giornate.

In collaborazione con il Comune di Messina

La manifestazione è organizzata da Eventivamente e promossa da Confesercenti e dal Comune di Messina. “Tutti gli eventi collaterali sono assolutamente gratuiti e aperti a tutti e lo spazio dedicato all’animazione è stato fortemente voluto dall’Amministrazione comunale”, sottolinea Palella. “Inoltre l’evento rappresenta un’importante vetrina per gli operatori del food, che anche quest’anno hanno fatto a gara per esserci e farsi conoscere dal pubblico attraverso le loro proposte. Ecco perché questo format rappresenta un valido sostegno al commercio sia dentro che fuori il villaggio di piazza Cairoli”, conclude palella, sottolineando come il Messina Street Food muova l’economia di tutto il centro e non solo della piazza.