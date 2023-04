Clima: l'aprile 2023 batte i record e sarà il più piovoso della storia messinese VIDEO - Tempostretto

Superato il precedente record di pioggia di 163,8 mm dell'aprile del 1990

di Daniele Ingemi, riprese e montaggio di Matteo Arrigo

L’aprile del 2023 passerà agli annali meteorologici come il più piovoso di sempre, da quando sono iniziate le prime rilevazioni meteorologiche, nel lontano 1916. Fino ad oggi sulla città di Messina sono caduti ben 164,6 mm di pioggia, l’equivalente di 146 litri di acqua per metro quadrato. Si tratta del nuovo record di massima piovosità per la città dello Stretto nel mese di aprile, arrivando a superare il precedente record dell’aprile del 1990, quando a Messina (ma allora in 30 giorni) caddero 163,8 mm di pioggia.

Il dato è quello dell’osservatorio meteorologico sinottico della città, gestito dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare, l’unico ente che rappresenta l’Italia al WMO (Organizzazione Mondiale della Meteorologia). Inoltre l’unica stazione meteorologica ufficiale di Messina, con una serie di dati storici che ha oltre 100 anni di storia (perfetta per fare riscontri di natura climatologica). Quindi questo dato è assolutamente eccezionale se si considera che la media pluviometrica di aprile è di 68,3 mm.