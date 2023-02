Compra il pane e trova lavoro: il sogno d’inclusione di Sara VIDEO - Tempostretto

21 anni, è nata con la Sindrome di Down. Da circa un mese prepara pizzette, cornetti e dolci senza glutine. Colleghi e clienti contagiati dal suo buonumore

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Era il suo sogno lavorare, avere dei colleghi e dei datori di lavoro. E l’opportunità per Sara è arrivata un po’ per caso, un po’ per fortuna. Il caso di essere celiaca e di acquistare prodotti senza glutine proprio in quel panificio. La fortuna di aver trovato di fronte a lei un datore di lavoro e un personale disponibili, che hanno creduto nelle sue potenzialità.

Sara ha 21 ed è nata con la Sindrome di Down

Così da circa un mese svolge i suoi turni di lavoro e torna a casa con il sorriso. Sara ha 21 anni ed è nata con la Sindrome di Down: è diplomata, fa sport ed è molto impegnata in parrocchia. A completare la sua vita piena mancava proprio la soddisfazione di lavorare.

La mamma racconta l’entusiasmo con cui si sveglia la mattina nelle giornate in cui è di turno al panificio. “È un sacrificio per noi che la accompagniamo perché abitiamo dall’altra parte della città, ma lo facciamo con piacere e per amore di Sara. Lei non sente il sacrificio, è solo molto felice”.

Clienti e colleghi: “Il suo sorriso è contagioso”

Anche una giovane cliente del locale ci racconta la gioia che le trasmette Sara nel preparare i prodotti e servire i clienti. “È molto attenta e pronta, è una gioia vederla all’opera”. I colleghi di lavoro respirano un nuovo clima di serenità da quando c’è Sara. “Ci porta il sorriso. Ha sempre un pensiero per noi e per i clienti. In questo mese ha imparato molto e anche noi abbiamo imparato da lei”.

Sara è solo uno degli esempi di inclusione sociale nella nostra città. Tutto questo è stato possibile grazie alla volontà dell’azienda di credere in lei e nel suo sogno.