"Con l'autonomia differenziata chi nasce al sud sempre più discriminato" VIDEO - Tempostretto

"Addio servizio sanitario pubblico, trasporti e istruzione con il provvedimento e del governo": Cgil e Uil messinesi alla manifestazione a Caltanissetta

interviste con Ivan Tripodi e Pietro Patti, rispettivamente segretario Uil e Cgil di Messina

“No all’autonomia differenziata”: oggi la manifestazione regionale con ampia partecipazione dal territorio messinese contro un progetto che aumenta i divari già esistenti tra nord e sud”. Una manifestazione ganizzata da Cgil, Uil, Anpi, Arci, Ali autonomie, Legacoop, Uisp per “lanciare un no forte al progetto sull’autonomia differenziata del governo”.

“Stiamo denunciando con forza il rischio che si corre perché si tratta di un progetto scellerato – dichiarano il segretario generale della Cgil Messina Pietro Patti e il segretario generale della Uil Messina Ivan Tripodi -, diritti fondamentali come quello alla salute, all’istruzione, alla mobilità rischiano di essere pesantemente compromessi. Abbiamo avviato una mobilitazione e saremo in piazza per dire chiaramente che respingiamo i piani del governo che vorrebbero un Sud sempre più indietro. Siamo impegnati in questa battaglia per difendere diritti e chiedere di eliminare i divari esistenti invece di aumentarli. Quello che si propone vedrà peggiorare la situazione in regioni in cui già la vita è più difficile per mancanza di servizi e con un welfare debole e insufficiente”.

Aggiungono i segretari: “Già si registrano gap notevoli, pensiamo ad esempio al tempo pieno che è solo per il 10% dei bambini siciliani contro il 50% di quelli del nord. Occorrono invece misure per dare prospettive migliori, serve un serio investimento aggiuntivo di fondi nel sistema sanitario pubblico, in modo da garantire a tutti i cittadini l’esigibilità del diritto fondamentale alla salute, nella scuola c’è bisogno di risorse, di investimenti in mezzi, strutture, personale. E vogliamo rimarcare – sottolineano Patti e Tripodi – come siamo di fronte a un grave attacco all’unitarietà dei diritti sociali”.

