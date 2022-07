Covid a Messina. Il punto con l'Asp tra positivi, tamponi e quarte dosi. Alagna: "Picco superato" VIDEO - Tempostretto

Dai vaccini ai reparti rimodulati negli ospedali: il commissario straordinario analizza il momento attuale della città

di Giuseppe Fontana e Silvia De Domenico



MESSINA – La nuova ondata Covid potrebbe aver superato nei giorni scorsi il picco di contagiati. A dirlo è il commissario straordinario dell’Asp Messina, Bernardo Alagna, che fa il punto sul momento attuale della pandemia in città. Il virus non arretra e anzi in tutta Italia ha ripreso ad avanzare ormai da qualche settimana, ma adesso i numeri sembrano in calo e potrebbe essere arrivato il momento di ribasso della curva epidemica.

Il calo dei positivi e la rimodulazione dei reparti ospedalieri

“Da qualche giorno assistiamo a un calo del numero di positivi anche nella provincia di Messina – spiega Alagna – ed è un dato che rispecchia quanto accade a livello regionale e nazionale. Abbiamo raggiunto il picco massimo e ora ci aspettiamo una discesa lenta. Dall’assessorato regionale alla salute è stato predisposto un nuovo piano per distinguere negli ospedali i pazienti con Covid e non per Covid, cioè quei soggetti con patologie diverse che contemporaneamente sono positive al virus. Anche noi abbiamo riorganizzato i nostri ospedali”. Un passo verso la normalità? “Un modo di affrontare la convivenza con il virus diverso, senza sottrarre tempo e cure a pazienti che hanno bisogno di altre attenzioni. Così in ogni singolo reparto ci saranno spazi per i pazienti positivi, senza sintomatologia, che così potranno accedere anche nei luoghi in cui possono accedere alle cure per le patologie di appartenenza”.

Le aree tamponi: ipotesi di spostare i test in fiera da settembre

Alagna fa poi il punto sulla situazione tamponi in città: “Giostra resta chiuso, pensavamo di riconsegnarlo al Comune per far svolgere l’attività mercatale. Con l’assessore Musolino abbiamo avuto un punto d’incontro, terremo aperto l’ex gasometro almeno fino all’1 settembre, quando poi la struttura dovrà essere consegnata all’azienda che dovrà realizzare il parcheggio di interscambio previsto dal Comune. L’ipotesi è quella poi di spostare l’area tamponi all’interno della fiera, per avere anche una sinergia con la zona riservata ai vaccini. Se non sarà possibile torneremo a Giostra. Il Pala Rescifina resta aperto per i controlli post-Covid”.

Quarte dosi: aumentano i vaccinati a Messina

Inevitabile l’argomento quarte dosi. La campagna vaccinale prosegue in tutta Italia e da qualche giorno anche il secondo booster potrà essere scelto dagli over 60, non più soltanto da chi ha più di 80 anni di età. Anche a Messina c’è stata una prima risposta: “Sono aumentati i vaccini, da poche decine ieri siamo arrivati a oltre 200 in Fiera. Non sono numeri eccessivamente grandi ma è una prima risposta di quanti hanno recepito i messaggi delle autorità sanitarie sull’importanza di proteggersi ulteriormente in vista dell’autunno. Ma c’è stato, in questi giorni, anche chi si è vaccinato per la prima volta: c’è chi ancora non ha iniziato alcun ciclo vaccinale contro il Covid”.