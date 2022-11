Cristina Puglisi Rossitto con "Benefit": storia di un negozio solidale a Messina - Tempostretto

Quando riuso e riciclo fanno bene all’ambiente e a chi ha bisogno: un progetto studiato in ambito universitario

Servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Non è un posto per poveri ma per chi ne ha bisogno”, così la fondatrice Cristina Puglisi Rossitto racconta la sua creatura “Benefit”. Una realtà nata nel 2017 in uno piccolo negozio di appena 70 mq e che oggi, dopo alcuni traslochi e tanta solidarietà, gode di un capannone di 1.200 mq .

“Benefit”: un progetto studiato da Unime

“Se mi avessero detto 5 anni fa che Benefit sarebbe diventato un caso di studio all’Università di Messina non ci avrei creduto”, racconta orgogliosa ed emozionata la presidente di “Invisibili Onlus”, l’associazione da cui tutto è partito.

Cristina Puglisi Rossitto e i suoi figli Fabio e Alberto, creatori di Gimago, sono stati ospiti di una lezione nell’Aula Magna di Economia dell’Università degli Studi di Messina. Gli studenti del primo anno di Economia aziendale e del corso di Laurea magistrale in Consulenza e Gestione d’impresa, guidati dalla professoressa Luisa Pulejo, hanno incontrato una realtà messinese che da onlus si è trasformata in cooperativa sociale. L’obiettivo della docente e del coordinatore del corso di studio, il professore Carlo Vermiglio, è proprio quello di formare nuove generazioni, nuovi professionisti e nuovi imprenditori con una grande attenzione all’ambiente e alla svolta green che dovrà prendere il nostro paese.

La svolta green di Benefit 2.0

Cinque anni fa, quando Benefit è nato, l’espressione transizione ecologica era ancora un miraggio in città. Ma Cristina Puglisi Rossitto ci ha sempre creduto e con lei i giovani Fabio e Alberto che hanno diffuso il messaggio fra i compagni di scuola e gli amici. Le realtà Gimago e Benefit 2.0 sono espressioni di questa ambizione: risparmiare kg e kg di vestiti agli inceneritori. Solo nel suo primo mese di attività, infatti, Gimago è riuscito a salvare più di 400 kg di indumenti, che sono stati riciclati e donati a Benefit, che li ha destinati a chi ne aveva bisogno. I ragazzi coinvolti hanno donato quello che a loro non serviva più a chi non poteva permettersi di fare shopping.

Il capannone della solidarietà in via San Cosimo

Benefit nel 2022 ha inaugurato la sua versione 2.0, in un grande capannone in via San Cosimo a Messina. Da onlus si è trasformato in cooperativa sociale, strutturandosi anche economicamente. La buona volontà degli storici volontari dell’associazione non era più sufficiente per far fronte alle sempre più frequenti donazioni. Oggi Benefit riceve circa 500 kg di abiti al giorno, donazioni che vengono smistate fra riciclo e riuso.

Quella di Benefit è una storia che non parla solo di solidarietà: ecco che entrano in gioco l’ecosostenibilità, la transizione ecologica e l’educazione ambientale. Nel grande capannone, infatti, c’è una zona interamente dedicata alle famiglie che possono scegliere e portare a casa gratuitamente capi d’abbigliamento: un vero e proprio negozio suddiviso in reparti uomo, donna e bambino. Ma poi c’è tutta un’area dedicata allo smistamento di abiti di prima, seconda e terza scelta. Destinati ai nuovi negozi esteri di Benefit e al riciclo. Tutto suddiviso per categoria in cassonetti donati da Messina Servizi Bene Comune, che è diventata partner del progetto.

Accanto al Wwf, alla Milano Green Week, ma sempre a sostegno delle famiglie messinesi”

Proprio poche settimane fa i fondatori di Benefit sono stati ospiti del Wwf e corganizzatori della Milano Green Week. Il progetto è stato considerato dal ministero della Transizione ecologica un modello virtuoso da diffondere e replicare. “Benefit nasce per le famiglie messinesi”, dichiara Cristina Puglisi Rossitto. “E tale rimarrà la sua destinazione. Aiuto e sostegno restano, quindi, i punti chiave del progetto. Ma, andando avanti nel nostro percorso, è stato necessario e fondamentale prendere in considerazione anche altri aspetti, non di minore importanza, che riguardano il nostro pianeta. “Benefit 2.0” nasce per affiancare alla socialità di “Benefit” l’ecosostenibilità del nuovo format, 2.0. Il sistema dell’economia circolare è una delle soluzioni al problema inquinamento causato dal settore tessile.

Dal 19 al 27 la campagna di sensibilizzazione a Messina

Dal 19 al 27 novembre Benefit 2.0 si farà promotore di una campagna di sensibilizzazione ambientale qui a Messina. Marina del Nettuno sarà la location destinata agli eventi. I giovani imprenditori di Confindustria, con il loro presidente Ivo Blandina, hanno sposato lo spirito green di Benefit e li stanno affiancando in questa evoluzione.