Crostata ai frutti di bosco con crema frangipane: un dolce raffinato e gustoso

La crostata ai frutti di bosco con crema frangipane è un dessert che combina l’eleganza della pasticceria francese con la ricchezza dei sapori mediterranei. Questo dolce, che si presenta come una vera e propria opera d’arte culinaria, è perfetto per concludere un pasto in bellezza o per accompagnare un tè pomeridiano con amici. La friabilità della pasta frolla si fonde perfettamente con la morbidezza della crema frangipane, mentre i frutti di bosco aggiungono una nota fresca e leggermente acidula che bilancia il tutto.

Origini e Caratteristiche

La crema frangipane ha origini antiche e prende il nome dal marchese italiano Muzio Frangipane, che, secondo la leggenda, creò una crema di mandorle per aromatizzare guanti. Questo composto a base di mandorle divenne poi popolare in pasticceria, utilizzato per farcire crostate e dolci di vario genere. La crostata ai frutti di bosco con crema frangipane è quindi un dolce che racconta una storia, unendo tradizioni diverse in un’unica preparazione.

Ingredienti

Per la pasta frolla:

250 g di farina 00

125 g di burro freddo

100 g di zucchero a velo

1 uovo

1 pizzico di sale

scorza di limone grattugiata (facoltativa)

Per la crema frangipane:

100 g di burro ammorbidito

100 g di zucchero

100 g di farina di mandorle

2 uova

30 g di farina 00

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

Per la copertura:

300 g di frutti di bosco misti (lamponi, mirtilli, more, ribes)

Zucchero a velo per spolverizzare

Preparazione

1. Preparazione della pasta frolla:

Inizia preparando la pasta frolla. In una ciotola, mescola la farina con il sale e lo zucchero a velo. Aggiungi il burro freddo a cubetti e inizia a lavorare l’impasto con le dita fino ad ottenere un composto sabbioso. Aggiungi l’uovo e la scorza di limone grattugiata, quindi impasta velocemente fino a formare un panetto omogeneo. Avvolgilo nella pellicola trasparente e lascialo riposare in frigorifero per almeno 30 minuti.

2. Preparazione della crema frangipane:

Mentre la pasta frolla riposa, puoi preparare la crema frangipane. In una ciotola, monta il burro ammorbidito con lo zucchero fino a ottenere una crema chiara e spumosa. Aggiungi le uova, una alla volta, mescolando bene dopo ogni aggiunta. Incorpora la farina di mandorle e l’estratto di vaniglia, quindi aggiungi la farina 00 setacciata. Mescola fino ad ottenere una crema liscia e omogenea.

3. Assemblaggio della crostata:

Preriscalda il forno a 180°C. Stendi la pasta frolla su una superficie leggermente infarinata fino a raggiungere uno spessore di circa 5 mm. Rivesti una tortiera da crostata con la pasta, eliminando l’eccesso sui bordi. Bucherella il fondo con una forchetta, quindi versa la crema frangipane distribuendola uniformemente.

4. Cottura:

Inforna la crostata per circa 25-30 minuti, o fino a quando la crema frangipane risulterà dorata e cotta. Sforna la crostata e lasciala raffreddare completamente.

5. Decorazione e presentazione:

Una volta che la crostata è completamente fredda, disponi i frutti di bosco sulla superficie in modo decorativo. Spolvera con zucchero a velo prima di servire.

Conclusione

La crostata ai frutti di bosco con crema frangipane è un dolce che conquista per il suo sapore equilibrato e la sua bellezza. La combinazione tra la friabilità della pasta frolla, la cremosità della frangipane e la freschezza dei frutti di bosco rende ogni morso un’esperienza unica. Perfetta per un’occasione speciale o semplicemente per coccolarsi, questa crostata saprà soddisfare anche i palati più esigenti.

Buon appetito!

Epifanio Coco, pasticcere, rosticciere e panettiere.

Instagram:@epifaniococo