Crostata alla frutta: come una base di pasta frolla diventa una leccornia creativa, golosa ed elegante. - Tempostretto

Un dolce meraviglioso, semplice e goloso; una bontà da gustare lentamente fetta dopo fetta

Non so per voi ma per me tra tutti i dolci esistenti sicuramente la crostata alla frutta è il dolce classico e intramontabile di diritto. Un fragrante e buonissimo involucro di pasta frolla ripieno con uno strato di crema pasticcera e tantissima frutta fresca. Ogni morso esalta la croccantezza della pasta frolla, la morbidezza e dolcezza della crema, con il gusto aspro della frutta. Una golosità di cui non si può fare a meno in un dopo cena o per una meravigliosa merenda; inoltre le crostate sono sempre colorate, fresche e profumate. Per la crostata alla frutta vi consiglio sempre di scegliere la frutta fresca di stagione. Sbizzarritevi a creare nuove composizioni, giocate con la frutta alternando gusti e colori sempre differenti… esprimete la vostra fantasia per dar vita alla vostra crostata alla frutta.

Ingredienti

Pasta frolla: 350 gr di farina 00, 120 gr di zucchero, 2 uova, 120 gr di burro, buccia di limone, 5 gr di lievito per dolci.

Crema diplomatica: 250 gr di latte intero, 4 tuorli, 100 gr di zucchero, 25 gr di amido di mais, vaniglia, 250 gr di panna fresca fredda.

Frutta: a vostra scelta

Preparazione

Iniziamo con il preparare la pasta frolla. Versiamo nella ciotola della planetaria tutti gli ingredienti insieme. Usiamo la foglia e avviamo la macchina e lasciamo impastare fino a quando si crea una impasto morbido e uniforme che si stacca dalle pareti. Mettiamo l’impasto in una spianatoia e con la pellicola lo avvolgiamo e lo lasciamo riposare in frigo per almeno un’oretta. Tutta la notte sarebbe l’ideale. Dopo il riposo in frigo riprendiamo la pasta frolla e la stendiamo con un mattarello dandole uno spessore di 0.5 cm. La mettiamo nella teglia da forno e livelliamo i bordi facendola aderire perfettamente alle pareti. Dato che dobbiamo creare un fondo di pasta frolla a forma di contenitore appoggiamo un foglio di carta forno sulla crostata e la riempiamo di fagioli per evitare che si gonfi e perda la struttura durante la cottura. Facciamo in pratica una cottura alla cieca o in bianco. Forno a 180° inizialmente in funzione statico; dopo circa 20 min ( tempo approssimativo ) appena la pasta frolla diventa dorata togliete i fagioli e continuate la cottura con la funzione ventilata abbassando la temperatura a 170° fino a totale doratura come vedete dalla foto.

foto 1

Dobbiamo ottenere un guscio perfettamente omogeneo con i bordi alti allineati come mostrato nella foto 1. Come potete notare la cottura è uniforme sia sui bordi che all’interno.

Prepariamo ora la crema pasticcera. In un pentolino antiaderente mettiamo i tuorli, lo zucchero e l’amido di mais. Sbattiamo con le fruste e creiamo una pastella. Se fosse troppo densa aggiungiamo un goccio di latte. Quando lo zucchero e l’amido si sono sciolti nei tuorli aggiungiamo il latte a filo e continuiamo a mescolare per evitare la formazione di grumi. Mettiamo il pentolino sul fuoco a fiamma bassa sempre mescolando con le fruste e portiamo ad ebollizione la crema in modo che si addensi. Lasciamola raffreddare travasandola in un contenitore basso e largo e copriamo con la pellicola. Nel frattempo che la crema si fredda montiamo la panna senza zucchero – la crema è già dolce di suo quindi dolcifica pure la panna ma se preferite una crema più dolce aggiungete tranquillamente un cucchiaio di zucchero alla panna da montare. Una volta montata la mettiamo in frigo. Quando la crema pasticcera è totalmente fredda la sbattiamo con le fruste per renderla nuovamente cremosa e poi aggiungiamo la panna montata.

La nostra crema diplomatica è pronta. Non ci resta che versarla all’interno della crostata e uniformarla con una spatola.

Decorazione: Ultimo passaggio da compiere che è anche il momento più impegnativo e creativo è la decorazione della crostata con la frutta che abbiamo deciso di usare. Io ho usato fragole, kiwi, banana, mandarini.

foto 2

Una volta che abbiamo tagliato la frutta e fette e abbiamo decorato la crostata possiamo spennellarla con della gelatina per renderla lucida e più bella da vedere esteticamente.

foto 3

Abbiamo finito di creare il nostro capolavoro. Non ci resta che mangiarla in compagnia dei nostri amici per fargli apprezzare la bellezza e squisitezza del nostro impegno in cucina.

Buon appetito.

Epifanio coco, pasticcere, rosticcere e panettiere.