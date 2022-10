Ct Vela, esordio a Prato. Barbera: "Riproveremo a vincere lo scudetto" VIDEO - Tempostretto

Il presidente del circolo alla vigilia dell'esordio in Serie A1 fissa l'obiettivo. Il capitano Caputo dice: "Vogliamo iniziare bene"

MESSINA – Il Ct Vela comincerà da Prato, domenica, la sua quinta partecipazione consecutiva al campionato a squadre di tennis di serie A1. Il circolo presieduto da Antonio Barbera è stato inserito nel girone A, insieme con Prato, Park Genova e Sassuolo. Un girone di ferro, insomma, con team forti e ambiziosi.

“Oltre Prato, nel nostro raggruppamento – aveva affermato giorni fa il direttore sportivo Salvi Contino – ci sono Sassuolo che, in casa, gioca su campi molto veloci e sarà, dunque, un avversario ostico e il Park Genova che non ha bisogno di alcuna presentazione”.

Le parole del presidente Barbera

“C’è rammarico ma anche consapevolezza di aver fatto buone stagioni e aver portato il nome della nostra città in alto per l’Italia. Il campionato inizia domenica e ci riproveremo, giocheremo con lo stesso spirito e la consapevolezza di essere una squadra compatta e senza punti deboli.

L’ossatura della squadra resta sempre la stessa. Non avremo più Salvatore Caruso, che è stato con noi per tre anni e ringraziamo per quel che ha fatto, ma restiamo ugualmente forti. Confermiamo Zapata e Trungelliti, abbiamo anche Van De Zandschulp, numero 25 al mondo ma che difficilmente verrà a giocare visti gli impegni fitti del calendario. Di nuovi con noi ci sarà il francese Janvier e avremo al meglio Ocleppo che finalmente sta bene dopo essersi operato”.

Caputo presenta la sfida contro Prato

“In passato li abbiamo già incontrati, loro come noi hanno un vivaio di spessore. Con loro gioca anche Fabrizio Andaloro, messinese (cresciuto al Circoletto dei Laghi, ndr). Non sappiamo se si presenteranno anche con giocatori stranieri e se ci saranno derby tra giocatori di entrambi i nostri vivai. È una partita da prendere con le pinze perché vogliamo iniziare bene il campionato. Andremo a giocare con Marco Trungelliti, il nostro numero uno, Julian Ocleppo, Gianluca Naso più i due del vivaio Fausto e Giorgio Tabacco”.

Prato è una squadra che sulla carta vanta, in organico, gli stranieri Filip Horansky (tennista slovacco numero 334 del mondo) e Matteo Martineau (francese, numero 489, neo acquisto dei toscani), mentre i «vivai» sono Niccolò Barone, Federico Iannaccone e Davide Innocenti. Tesserato con i padroni di casa anche Nicolas Parizzia (attualmente numero 830 Atp) e pure il giovane messinese Fabrizio Andaloro.

Articoli correlati