“Da 20 giorni perdita d’acqua a Camaro e lavori eseguiti male” VIDEO

Il consigliere Alessandro Geraci (M5S) sollecita l'Amam e il presidente Alibrandi

MESSINA – Sulla sede stradale di Camaro superiore, da circa 20 giorni, scorre acqua potabile dall’asfalto. A denunciare l’accaduto il consigliere della Terza circoscrizione Alessandro Geraci (M5S) che, rivolgendosi al presidente di Amam, Paolo Alibrandi: “Ricordo che da 20 giorni consecutivi scorre acqua potabile, precisamente nel Viale Padre Ruggeri, la lunga arteria che conduce al complesso Mito. Qui si apre ad un altro aspetto, quello della pessima gestione delle manutenzioni di recente trasferite proprio ad Amam e che fino adesso sta risultando lacunosa sia nei tempi di intervento che nelle modalità”.

Aggiunge Geraci. “Acqua potabile che si disperde inutilmente. La stessa, che fino a qualche mese fa ha fatto tanto discutere per le conclamate carenze in tutta la città, ma che evidentemente non sembra più interessare all’ azienda di viale Giostra. Oltre all’evidente spreco, da quasi tre settimane sta mettendo a rischio automobilisti e motociclisti in quanto il manto stradale si è totalmente deteriorato con voragini sparse in tutta la tratta, che oltretutto non è nuova a rotture della rete idrica, come dimostrano i vari rattoppi di asfalto qua e la”.

“Non sono più accettabili ritardi”

Il consigliere Cinquestelle si appella all’amministrazione Basile per “far ripristinare nel più breve tempo le condizioni di sicurezza lungo il viale padre Ruggeri a Camaro e a rivedere l’operato del presidente dell’Azienda Meridionale Acque Messina, sia per gli interventi di riparazione idrica e fognaria, che di manutenzioni stradali. Non sono più accettabili ritardi, lavori eseguiti male e conseguente spreco di denaro pubblico”.

