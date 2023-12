Da Genova e Viareggio a Messina per i Pooh: la prima fila è occupata già dalle 7 VIDEO - Tempostretto

Transenna presa d'assalto da una quarantina di persone, giovani e meno giovani, provenienti da fuori Messina: "Per la loro musica andremmo ovunque"

MESSINA – I primi ad arrivare alla transenna, in prima fila sotto al palco, sono dei ragazzi spuntati alle 7. Le più lontane sono due amiche, una da Genova e una da Viareggio. La “febbre” per i Pooh cresce in piazza Duomo e a metà mattinata ci sono già circa 40 persone. E di Messina città sono pochi. C’è chi è arrivato da Milazzo, da altri comuni della provincia, poi da Acireale e Catania e da Castrovillari, a oltre tre ore di auto dallo Stretto, a nord di Cosenza. E per quasi tutti loro non si tratta della prima volta.

Le parole dei fan: “Non un sacrificio, ma amore”

“Sono momenti magici per noi, è sempre bello vederli dal vivo”, racconta una signora. “Credo che siamo andate a 500 concerti dei Pooh”, racconta proprio la ragazza arrivata a Messina da Genova, insieme all’amica di Viareggio. E un’altra signora racconta: “Li ascolto da quando avevo 8 anni, farei di tutto. Per noi questo non è un sacrificio, è amore. Non ricordo a quanti concerti ho partecipato, solo quest’anno una decina”. Due ragazzi, uno di 22 anni e la fidanzata 17enne, hanno raccontato: “Solo per i Pooh così presto in prima fila”. “Siamo attrezzate con sgabelli, patatine, acqua e le carte per giocare in attesa”, racconta un’altra donna, dalla Calabria. E infine: “Non si può raccontare, si deve solo vivere. Canteremo tutte le canzoni”.