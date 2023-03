Da Messina alla Milano Fashion Week: il "sogno che si realizza" di Lilly Rizzari VIDEO - Tempostretto

La giovane imprenditrice di 25 anni ha investito in città e ora collabora con modelle e personaggi dello spettacolo, dal Gf Vip a Miss Universo

MESSINA – Da Messina a Milano per la Fashion Week. Era il sogno di Lilly Rizzari, giovane messinese che un paio d’anni fa ha deciso di tentare la sorte e investire nella sua città, aprendo un negozio che è diventato in realtà molto di più. E il sogno di Lilly si è realizzato, perché la 25enne, sfruttando il suo talento e la sua intraprendenza tra moda, make up e abilità sui social, è riuscita ad entrare in un mondo che sembra lontano, come quello della settimana della moda milanese.

Lilly racconta: “A Milano mi sentivo come in un film”

“A Milano, soprattutto in quella settimana, l’aria è stupenda, sembri in un film”. Lilly racconta con emozione l’esperienza milanese: “Ti guardi in giro e dici ‘wow’. Ti fermano persone, fotografi, ragazzi e ragazze vestiti in modo stupendo. Sono esperienze che ti rimangono dentro e ti formano come persona. Danno grande carica e ti permettono di crescere, di capire dove vuoi arrivare e come, cambiando anche il modo di vedere le cose”.

La 25enne: “Volevo dare di Messina una nuova idea”

Al di là della Fashion Week, Lilly è soprattutto un’imprenditrice dalle idee chiare. Nonostante la giovane età, ha puntato tutto sul suo progetto che unisce moda e make up: “La mia idea è sempre stata questa e di accorciare questa distanza tra Messina e Milano. Puntavo a quello, non rimanere ferma qui ma andare oltre. Portare in riva allo Stretto la novità e al contempo portare fuori un’idea diversa della stessa Messina”. Un percorso comunque non semplice: “Sì, perché a Messina c’è anche tanta invidia. Sui social? Molto meno”.

Alcuni degli abiti scelti da Lilly sono finiti in tv, come nel caso della modella e influencer Nikita Pelizon, che partecipa al Grande Fratello vip: “Abbiamo mandato l’abito a Nikita e per noi è stata una grande soddisfazione vedere abito e orecchini su di lei in prima serata. Mentre per il make up sono molto soddisfatta perché a Miss Europa ha vinto la modella che ho truccato io. Anche quella è stata una bella esperienza. Ho truccato anche altre modelle a Miss Mondo e in vari concorsi, sono belle soddisfazioni. Il sogno? Siamo ancora all’inizio, avendo aperto da un anno e mezzo. La strada da fare è tanta”.

