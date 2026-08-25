 Da Torre Faro ai mondiali di pallanuoto: il 16enne Paolo Cutugno vola in Croazia con la nazionale VIDEO

Da Torre Faro ai mondiali di pallanuoto: il 16enne Paolo Cutugno vola in Croazia con la nazionale VIDEO

Silvia De Domenico

Da Torre Faro ai mondiali di pallanuoto: il 16enne Paolo Cutugno vola in Croazia con la nazionale VIDEO

martedì 25 Agosto 2026 - 14:00

Il giovane atleta messinese è stato convocato per i campionati under 16: "Orgoglioso di aver rappresentato l'Italia"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Sono riuscito con tanto impegno e sacrificio a giocarmi un mondiale”, nelle parole di Paolo Cutugno c’è tutta l’emozione di un 16enne che realizza il sogno di ogni sportivo. Il mese scorso è stato convocato nella squadra nazionale di pallanuoto per i campionati under 16 in Croazia. “Orgoglioso di aver rappresentato l’Italia”, aggiunge il giovane atleta originario di Torre Faro.

paolo cutugno 2

Paolo gioca a pallanuoto da quando aveva 8 anni

Da piccolo Paolo aveva un problema alle gambe e quindi i suoi genitori hanno deciso di fargli praticare uno sport in acqua. Si allena da quando ha 8 anni e vive lo sport in modo serio e appassionato. “Credo che al giorno d’oggi sia fondamentale per i ragazzi appassionarsi ad uno sport, anche e soprattutto per stare lontani da certi giri che non fanno bene alla crescita”, dice il giovane.

paolo cutugno

Da Torre Faro ai campionati mondiali in Croazia

La giovane promessa della pallanuoto si trovava a Torre Faro per partecipare alla traversata dello Stretto in memoria di Giulia Scimone. Paolo era molto amico della giovane messinese che ha perso la vita in via Circuito nel mese di giugno. “Siamo cresciuti insieme, Giulia era una persona speciale e sono onorato di nuotare per lei. La ricorderò in ogni bracciata”, aveva detto con la voce spezzata dall’emozione poco prima della partenza.

traversata per giulia scimone 11

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