Da Torre Faro ai mondiali di pallanuoto: il 16enne Paolo Cutugno vola in Croazia con la nazionale VIDEO

Il giovane atleta messinese è stato convocato per i campionati under 16: "Orgoglioso di aver rappresentato l'Italia"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Sono riuscito con tanto impegno e sacrificio a giocarmi un mondiale”, nelle parole di Paolo Cutugno c’è tutta l’emozione di un 16enne che realizza il sogno di ogni sportivo. Il mese scorso è stato convocato nella squadra nazionale di pallanuoto per i campionati under 16 in Croazia. “Orgoglioso di aver rappresentato l’Italia”, aggiunge il giovane atleta originario di Torre Faro.

Paolo gioca a pallanuoto da quando aveva 8 anni

Da piccolo Paolo aveva un problema alle gambe e quindi i suoi genitori hanno deciso di fargli praticare uno sport in acqua. Si allena da quando ha 8 anni e vive lo sport in modo serio e appassionato. “Credo che al giorno d’oggi sia fondamentale per i ragazzi appassionarsi ad uno sport, anche e soprattutto per stare lontani da certi giri che non fanno bene alla crescita”, dice il giovane.

Da Torre Faro ai campionati mondiali in Croazia

La giovane promessa della pallanuoto si trovava a Torre Faro per partecipare alla traversata dello Stretto in memoria di Giulia Scimone. Paolo era molto amico della giovane messinese che ha perso la vita in via Circuito nel mese di giugno. “Siamo cresciuti insieme, Giulia era una persona speciale e sono onorato di nuotare per lei. La ricorderò in ogni bracciata”, aveva detto con la voce spezzata dall’emozione poco prima della partenza.