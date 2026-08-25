Il Messina Volley ingaggia Milly Apruti, conferme per Mondello, Basile e Colombrita

Una novità e tre conferme nel roster che affronterà il prossimo campionato di Serie B2 femminile

MESSINA – Proseguono le ufficializzazioni in casa Messina Volley, in vista della nuova stagione tra le gialloblu ci sono sia nuovi colpi che conferme. La squadra cara al presidente Rizzo e ancora affidata alla direzione tecnica di Marcela Nielsen, prima riconfermata anche in campo, ha comunicato l’ingaggio della pallaggiatrice Milly Apruti. Etnea classe 2003, la neo regista giallo-blu già nella stagione 2021-22 e 2022-23 distribuiva palloni in Serie B2 fra le fila del Traina Albaverde Caltanissetta. Successivamente, sempre in B2 ha vestito le maglie del Todo Sport Volley, Alus Mascalucia e Zafferana Volley. “Sono davvero entusiasta di entrare a far parte della famiglia del Messina Volley – commenta Apruti –. Fin dai primi contatti ho percepito una grande energia e soprattutto tanta disponibilità. Per questa stagione mi aspetto sicuramente un campionato competitivo e ricco di sfide e sono pronta a dare il massimo e a mettermi a completa disposizione del gruppo e dello staff”.

Tre conferme importanti in casa Messina Volley

La società giallo-blu ufficializza la riconferma della schiacciatrice Giulia Mondello. Il martello, classe 2000, del team del direttore generale Pietro Fazio veste la maglia giallo-blu dalla stagione 2013-2014, conquistando il titolo di Campione Provinciale Under 18 nel 2017-18 e il Campionato di Serie C nella stagione 2019-20. In queste stagioni ha dispuntato un campionato di Seconda Divisione, due di Serie D, otto di Serie C e uno di Serie B2. Nella stagione 2020-2021 ha conquistato la promozione in Serie B2 giocando in prestito con La Saracena. “Sono molto contenta di continuare il mio percorso con questa maglia – dichiara il numero 8 peloritano –. Faccio parte del Messina Volley da quando avevo 12 anni e arrivare a questo livello, con questa squadra e delle responsabilità in più, per me è un grande onore. Cercherò di ripagare questa fiducia con il lavoro, giorno dopo giorno, senza cambiare il mio modo di essere. Mi aspetto un campionato tosto e lungo, dove non si può mollare mai. In parte siamo un gruppo nuovo, ma con tanta voglia di lavorare e con uno spirito di squadra che sicuramente si vedrà fin dal primo giorno di preparazione. Il mio obiettivo personale è dare l’esempio in campo e fuori ed essere un punto di riferimento per le mie compagne”.



Riconferma in difesa anche del libero Miriam Colombrita. L’atleta etnea, classe 2005, calca i taraflex della Serie C all’età di 13 anni con la maglia della Giavì Pedara Volley per poi ottenere la promozione in Serie B2 nel 2020-2021 con la WeKondor Catania. Nelle stagioni successive, sempre in serie B2, veste le casacche della Pallavolo Zafferana, del Volley Valley e del Cus Catania. Il numero 5 è al suo secondo anno del sodalizio peloritano. “La cosa che mi piace di più della pallavolo – dichiara il libero del team messinese – sono i legami che si instaurano fra le atlete e lo staff e, per questo motivo, non ho avuto alcun dubbio nel voler far parte del Messina Volley anche per la prossima stagione. Un anno fa sono stata accolta in questa spledida società e fin da subito mi sono sentita apprezzata come atleta e, soprattutto, come persona. Sono felice di continuare questo percorso di crescita sotto la guida di Marcela Nielsen, da cui continuerò a trarre tanto dalla sua preziosa esperienza. In questo campionato di Serie B2 ci attendono squadre ben attrezzate; la voglia di fare bene è tanta e non vedo l’ora di vestire nuovamente i colori della maglia per dare il mio contributo alla squadra. Aspetto i tifosi numerosi, come sempre, al PalaRescifina.”

Infine anche per questa stagione in gruppo anche l’opposto Barbora Basile. Classe 2002, l’atleta nata a Bratislava è al suo secondo anno nel team della città in riva allo stretto dopo aver disputato tornei di Serie B1 con le maglie dell’Effe Volley e della Farmacia Schultze di Santa Teresa e di B2 a Terrasini. Inoltre ha ottenuto la convocazione con la maglia della Slovacchia under 18 nella stagione 2017/18 ed ha vinto il campionato nazionale under 18 fra le fila del Bilikova Bratislava. “Sono molto contenta e orgogliosa – dichiara la giocatrice del team del presidente Mario Rizzo – di vestire anche quest’anno la maglia del Messina Volley. Il passaggio a una categoria superiore è per me una nuova sfida, che affronto con entusiasmo e motivazione. A livello personale, voglio continuare a crescere, migliorarmi e affrontare ogni partita con la giusta mentalità. Come squadra mi auguro di costruire un gruppo unito e affiatato, dentro e fuori dal campo, con tanta voglia di lavorare insieme.”